碰瓷？觀塘街邊伯伯摔倒　網民途經突被女子「冤枉」：你做咩推佢

被人冤枉卻無從申辯，的確令人鬱悶！有網民發帖稱在觀塘街上見到前方有伯伯忽然摔倒，正錯愕時，1名疑為伯伯女兒的女子突然指着樓主大罵「你做咩推佢！」。樓主稱與伯伯有保持距離，故對莫名被「老屈」感到愕然，一時想不到如何為自己辯解，所幸有途人主動幫忙證明他清白，誤會才得以解開。有網民好奇樓主是否遇上「碰瓷黨」，但樓主就認為伯伯似乎是真的摔倒。另有網民就指「而家一街都係呃人」，遇事時別忘保障自己，並建議必要時報警求助。



有網民稱在觀塘街上見到有伯伯忽然摔倒，之後突被1個疑為伯伯女兒的人指着大罵「你做咩推佢！」。（示意圖／非當事人，GettyImages）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示日前在觀塘午膳後準備返回公司，途中見到前方1名伯伯疑因地面不平整而突然摔倒。樓主正震驚之際，伯伯身旁的1名女子即時回頭，指着樓主及同行人士大罵「你做咩推佢！」。樓主透露，該名女子可能是伯伯女兒，「佢第一下係踎低扶佢（伯伯），但都同一秒擰轉頭大聲話我推阿伯」。

幸得好心人幫忙證清白

因事發突然，樓主未及反應，還在思考如何辯解伯伯摔倒與自己無關。幸好附近1名女途人主動幫樓主澄清，說明伯伯是自己摔倒，樓主沒有推撞。而該名責罵樓主的女子聽罷，並沒有因誤會了樓主而道歉。

事後樓主對被「老屈」感不滿，又表達擔憂「唔知如果冇人出嚟幫手澄清，係咪真係會要錢醫藥費」，另又向幫忙的「靚女」途人表達謝意。

樓主對被「老屈」感不滿，又表達擔憂「唔知如果冇人出嚟幫手澄清，係咪真係會要錢醫藥費」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

網民熱議「碰瓷？」 建議報警處理

事件引起網民熱議，有網民詢問「係咪碰瓷黨」，而樓主就指「講廣東話應該唔係啩，同埋又真係睇住個阿伯隻腳喺個凹位卡住仆低嘅，唔係假PK」。

另有網民就指曾經遇過類似情況，當提出要報警時多數了事，「唉！我上次都遇過但唔同區，屈X我，火都嚟拎起個電話：『得！而家幫你報警call埋白車』9秒9唔見咗人」、「我上次又係類似咁，拖住小朋友遇到個阿嬸話我隻腳整到佢……講講吓我火都嚟，叫佢報警佢又唔敢，不停話我浪費警力，又話我教壞細路」。

有網民則指「而家一街都係呃人」，建議遇到突發情況，理想做法是報警處理，「建議遇到任何情況，乜都唔好理，企喺安全地方報警」、「即刻抬頭睇下邊度有監控鏡頭，再立即話報警睇cctv，而家基本上條條街都有」。

（Threads）