港鐵車廂驚現光影藝術！乘客攜帶這款手袋　經陽光折射成絕美畫面

行走的裝置藝術！有港女日前乘搭港鐵時，發現車廂門被投射出橙黃色的光影，讓人猶如置身藝術館，原來是有乘客攜帶了透明幻彩色的防水手袋上車，經陽光照射下，折射出只存在於瞬間的光影藝術品。



網民紛紛讚嘆，「真．流光溢彩」、「水晶般的光芒」、「最尾嗰張勁靚，成隻鳳凰咁」，又指出生活需要多點微小、令人心情愉悅的驚喜，「有時候覺得見到呢啲小驚喜，好似重新感覺到生活嘅美好」。



有港女日前乘搭港鐵時，發現車廂門被投射出橙黃色的光影。（Threads圖片）

發現港鐵車廂光影藝術的港女於Threads發文分享照片及影片，指出「搭地鐵嗰陣陽光咁啱照落對面乘客個袋度，反射出嚟勁靚」。影片可見，車廂門上有橙黃色的幻彩光影，猶如1隻展翅高飛的鳳凰，當列車被建築物遮擋陽光時，光影隨之消失，如曇花一現。

港鐵車廂驚現陽光折射光影藝術

帖文引來網民讚嘆，「好靚，移動藝術」、「藝術真係無處不在」、「好夢幻啊」、「最勁嘅燈光設計就係大自然」、「香港需要多啲呢啲民間創意」，又說「好靚呀！可以catch到這個moment，你好幸運，而且你會珍惜而影相，讚」、「每次發現呢啲生活小樂趣都好開心」。

港女指出，「搭地鐵嗰陣陽光咁啱照落對面乘客個袋度，反射出嚟勁靚」。（Threads圖片）

當列車被建築物遮擋陽光時，光影隨之消失，如曇花一現。（Threads影片截圖）

當列車被建築物遮擋陽光時，光影隨之消失，如曇花一現。（Threads影片截圖）

當列車被建築物遮擋陽光時，光影隨之消失，如曇花一現。（Threads影片截圖）

網民神來一筆 增添藝術意境

有網民為光影加上線條，增添藝術意境，「好似有個好唔迷惘嘅人踎喺度，但係身後有對翼守護佢前行咁」、「這是我看到的，見到的大家可能當下遇到困難或困擾，但擁有不屈不撓的精神，堅強的面對」。

有網民為光影加上線條，增添藝術意境，「好似有個好唔迷惘嘅人踎喺度，但係身後有對翼守護佢前行咁」。（Threads圖片）

有網民說，「這是我看到的，見到的大家可能當下遇到困難或困擾，但擁有不屈不撓的精神，堅強的面對」。（Threads圖片）

樓主：唔使去睇展都欣賞到嘅投影

樓主留言補充，陽光是照射在1名乘客攜帶的透明幻彩色防水袋，才折射出此畫面，「唔使去睇展都欣賞到嘅投影」，又感動說「capture到呢啲微小難得嘅moment，然後見到咁多人喺度發揮想像力勁珍貴」。

有網民分享樓主所說的類似款「透明幻彩色手袋」。（Threads圖片）

有網民分享樓主所說的類似款「透明幻彩色手袋」。（Threads圖片）

有網民分享在日常生活中，不經意看到的光影藝術。（Threads圖片）

有網民分享在日常生活中，不經意看到的光影藝術。（Threads圖片）