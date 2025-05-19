偷拍400條男童色情片！內含3童澡堂全裸　幼稚園男職員被捕認罪

日本發生偷拍男童裸體變態案件。1名曾在幼稚園任職的男子大約5年前開始偷拍男童，包括在澡堂偷拍3名年齡介乎9歲至14歲、隸屬於體育校隊的男童全裸照片，總共錄製400多段影片。除了滿足自己性慾之外，他向至少500人賣片牟利，賺取200萬至300萬日圓（約10萬至15.8萬港元），獸行曝光後，變態男被捕承認罪行。



鎌田宏樹因獸行曝光而被捕。（網上圖片）

被捕男︰滿足性慾和賺錢

涉案變態男鎌田宏樹目前38歲，本身在德島縣美馬市幼稚園工作。據了解，鎌田大約5年前偷拍男童和青少年，對象由小學生至高中生，「以滿足性慾和賺錢」，他在社交網站將影片賣給500至600人，賺取200萬至300萬日圓（約10萬至15.8萬港元）。

鎌田大約5年前偷拍男童和青少年，對象由小學生至高中生。（示意圖/gettyimages）

大浴場更衣室偷拍3名男童全裸照

當中鎌田2024年2月至11月期間，前往香川縣1間旅館大浴場更衣室偷拍3名男童，他們年齡由9歲至14歲不等，分別居住在大阪市和岡山市，鎌田留意到3名受害人屬於運動校隊成員，為了參加訓練營和比賽，才會從外縣市來到香川縣，一度暫住該間旅館。鎌田將平板電腦藏在更衣室提供的袋子或籃子內，藉此偷拍其全裸照片，「（他們）身材好…影片可以賣高價」。

總共錄製400多段兒童色情影片

大阪府警察少年部5月13日發布有關拘捕鎌田的消息，鎌田涉嫌違反《兒童賣淫及色情製品禁止法》，警員在其家中檢獲25張SD卡和其他物品，總共錄製400多段兒童色情影片，用來出售牟利，鎌田事後承認罪行，案件仍在調查中。

（綜合）