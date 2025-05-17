西鐵月台眼鏡男瞓地玩手機　職員包圍︰睇住佢　港鐵回應真相係咁

有時有片都未必有真相！網上流傳1條影片，顯示1名戴眼鏡男子在西鐵綫紅磡站月台躺地，但雙手仍然使用手機，數名港鐵職員在場觀察，不時表示「睇住佢」、「我哋睇得啦」。許多網民笑言「瞓地仲玩手機？」、「企到攰，所以瞓地？」、「真正躺平」，但亦有人認為影片只是拍攝到部份事發經過，未必是事實全部，認為切勿「跟車太貼」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，事發於5月8日早上11時許，該名男乘客在屯馬綫紅磡站月台跌倒，站內職員隨即協助召喚救護車，並一直陪同。等候期間，車站職員按照救護人員指示，不要移動該名乘客。港鐵指，事件迅速處理完畢，列車服務沒有受到影響。



1名戴眼鏡男子仰面躺在地上，頸下有1個類似綠色枕頭，雙手正在使用手機。（網上影片截圖）

多名港鐵職員包圍表示「睇住佢」、「我哋睇得啦」。（網上影片截圖）

紅磡站眼鏡男躺地玩手機 港鐵職員包圍

相關影片在各個社交平台瘋傳，長約7秒，可見現場是西鐵綫紅磡站月台，1名戴眼鏡男子仰面躺在地上，頸下有1個類似綠色枕頭，雙手正在使用手機，表現悠然自得，多名港鐵職員包圍表示「睇住佢」、「我哋睇得啦」，其他乘客邊走邊拍，未知事發原因。

眼鏡男懶理其他人。（網上影片截圖）

其他乘客邊走邊拍，未知事發原因。（網上影片截圖）

網民籲切勿過早判斷

大量網民笑言「好似幾舒服」、「累了，就要及時休息」、「瞓地玩手機，爽」，亦有網民認為影片未能交代原因，勸喻大家切勿過早判斷。

港鐵有回應

港鐵表示，事發於5月8日早上11時許，該名男乘客在屯馬綫紅磡站月台跌倒，站內職員隨即協助召喚救護車，並一直陪同。等候期間，車站職員按照救護人員指示，不要移動該名乘客。港鐵指，事件迅速處理完畢，列車服務沒有受到影響。

（綜合）