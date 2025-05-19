6個月大龍鳳胎疑獨留家！遭田鼠啃食同傷　女嬰全身血　父母被控

年幼子女不應獨留在家，否則發生意外恐無人看顧，後果嚴重！美國日前發生嬰兒遭田鼠咬傷案件，南卡羅來納州一對父母育有6個月大的龍鳳胎，近日家中飽受田鼠問題困擾，但他們懷疑仍將子女獨留家中，田鼠目標轉向嬰兒，活生生咬到女嬰全身是血，男嬰腳部亦被咬傷。父母見狀大驚報警，2名孩子被送院搶救，幸無生命危險。警方經調查後拘捕涉案父母，控告「針對兒童進行非法行為」罪名。

龍鳳胎的人父賈斯汀事後捱告。（網上圖片）

涉案夫妻共有3名孩子 龍鳳胎僅6個月大

涉案24歲夫妻賈斯汀 (Justin Bearden) 和阿凱拉（Akayla Bearden）在南卡羅來納州安德森縣，育有一對6個月大的龍鳳胎，尚有另1名孩子，但警方沒有公布其資料。

人母阿凱拉報警求助並講述事件，事後同樣被控。（網上圖片）

女嬰被咬到全身是血 男嬰腳部受傷

事發於5月9日早上，阿凱拉致電報警，表示其女兒在家中被田鼠咬傷，導致渾身是血。警員接報到場，發現女嬰躺在搖籃內，身上多處包頭臉、耳朵、手臂和背部，都有被動物咬傷抓傷的傷口，深到出血；而屋內的男嬰腳部亦被咬傷，而女嬰情況比較嚴重，2名小童被送到醫院接受搶救，幸沒有生命危險。女嬰事後需留醫，出院後連同男嬰及家中另1名孩子都會被轉送到社會服務機構代為照顧。

女嬰事後需留醫，出院後連同男嬰及家中另1名孩子都會被轉送到社會服務機構代為照顧。（示意圖/gettyimages）

父母懷疑獨留子女在家 被控後獲准保釋

賈斯汀和阿凱拉接受調查時，承認家中數個月來一直受到田鼠問題困擾，他們懷疑明知家中有田鼠出沒，仍然獨留子女在屋內，導致他們遭咬傷。2人被捕後控以2項「「針對兒童進行非法行為」罪名」，案件近日提堂，夫婦同獲准保釋候查，但被禁止接觸孩子，案件將在7月再次審訊。

警方事後發表聲明，形容女嬰遭到「巨大田鼠」啃食，案件仍在調查中。

（綜合）