消防車遭車閘阻擋！交涉近1分鐘保安始開閘　網民怒斥：等咁耐

消防救護爭分奪秒救人，奈何遭屋邨車閘阻擋！網上流傳兩段影片，有消防車被擋在屋邨車閘前，消防員下車與更亭保安交涉近1分鐘後，保安才開閘放行。另1段影片，有救護電單車及救護車同樣被擋在車閘前，等待保安開閘。網民留言怒斥「等咁耐，病人可能就冇咗條命，邊間垃圾管理公司呀」、「阿姐要佢拍卡入場呀，好寸啊，要救火衝閘啦」，甚至有網民憶起「幾年前安定邨又係入唔到閘，消防直頭撞開佢」。



網上流傳影片，有消防車被擋在屋邨車閘前。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」以「冇人開閘」為題轉載兩段影片，第一段影片長1分6秒，見到有消防車被擋在車閘前，鳴笛聲不斷，隨後有消防員下車，與更亭保安交涉，被阻近1分鐘後，保安才開閘讓消防車駛過。

消防車、救護車遭車閘阻擋

另1段10秒影片見到，有救護員騎着電單車停在車閘前，他左顧右盼，略顯無奈，而幾個車位後有輛救護車同樣等待入閘。

消防員下車與更亭保安交涉。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

消防員下車與更亭保安交涉。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

近1分鐘後，保安才開閘放行。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

近1分鐘後，保安才開閘放行。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另1段10秒影片見到，有救護員騎着電單車停在車閘前。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

幾個車位後有輛救護車同樣等待入閘。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：等咁耐，病人可能就冇咗條命

網民留言怒斥，「人哋消防就爭分奪秒，呢啲停車場就關人X事」、「其他屋邨就算白車都遇到咁情況，要途人係咁拍個更亭先識開」，甚至有人說若情況緊急，拆閘也情有何原，「拆咗先講啦！救人救火」、「放心，消防會衡量，如果急會拆閘！」、「生命比任何財產更重要」。

有網民問「點解唔撳飛或者嘟八達通？」，有人回覆「無得用飛仔，只可八達通，但消防飛住出任務，根本銀包都無帶，唔好話八達通」。有網民認為，「其實可以告呢度負責人阻礙公職人員執行職務罪名，更可以帶畀社會上唔守法嘅人一個警惕」、「唔開閘，阻礙救援，可以被告；等待救援者，可以民事索償」。