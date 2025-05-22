婆婆坐凳撳ATM　港男：機舖打街機咁　網民籲體諒：長者肌力不足

長者身體機能逐漸衰退，未必仍能如年輕人般長久站立。有港男近日經過恒生銀行1個櫃員機時，目睹有婆婆坐在可摺式拐杖椅上使用櫃員機，他覺得場面有趣，婆婆「好似喺機舖打緊街機咁」，於是拍下照片於網上分享。怎料，有網民認為港男拍照是為取笑及公審，斥責「大驚小怪，人哋婆婆行動唔方便，坐住撳機有咩問題，咁都要公審人？」、「有咩好影？他朝君體也相同」、「好明顯係行動唔方便唔企得耐，所以先要咁樣啫，唔係咁都要俾你話呀嘛」。



有網民就為港男護航，指出「完全唔覺樓主係取笑緊婆婆，只係覺得個畫面好可愛」、「我覺得姐姐好有趣好得意喎，唔明點解有啲人咁敏感」，笑說「似蒲開冒險樂園哈啊！」、「好似歡樂天地推銀仔，架車用嚟裝飛仔」。



有港男近日經過恒生銀行1個櫃員機時，目睹有婆婆坐在可摺式拐杖椅上使用櫃員機。（Threads圖片）

該港男於Threads發文分享照片，見到有婆婆坐在可摺式拐杖椅上使用恒生銀行櫃員機，身旁放有1部買餸車，婆婆用雙手操作櫃員機，趣緻場面引來港男注目。港男於帖文表示，「覺得呢個姐姐好fun，atm撳錢撳到好似喺機舖打緊街機咁，差少少想放低1蚊跟機」。

目擊婆婆坐凳操作櫃員機 港男：好似打街機咁

有網民隨即留言質疑港男拍照目的是為取笑婆婆，「幼稚，攞埋啲傷健人士嚟講笑」、「老人家好多都膝頭老化，肌力不足，自己帶埋凳坐下又有乜好笑」。

港男覺得場面有趣，認為婆婆「好似喺機舖打緊街機咁」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民質疑拍照為取笑：老人家肌力不足

有網民猜測婆婆要坐凳原因，「老人家唔係個個都企得定，佢嗰個拐杖咁嘅設計，佢都係善用呢個設計幫助自己」、「好多老人家對腳唔夠力，真係邊行邊坐，你老啲就明白」、「我諗有啲嘢真係到你老咗或者受傷先會明，撳機嗰幾分鐘都要坐，都唔係佢想」。

有網民利用人工智能（AI）改圖，展現創意。（Threads圖片）

護航網民：樓主冇攻擊性言論 網民AI改圖展創意

有網民就勸說勿對帖文太敏感，認為港男只是分享有趣一幕，「留言區戾氣使唔使咁重，怪唔得成日人哋刻板印象香港人唔識幽默，本身個post只係笑下櫃員機加埋個動作好似打緊機，post主都只係話下好fun，冇攻擊性針對性言論，一個咁普通嘅post都可以鬧交」。

有網民就開玩笑說，「我推的銀紙」、「拉緊老虎機，咪阻住晒啦」、「長期作戰咁款喎」，甚至有網民利用人工智能（AI）改圖，將該處改成大型電玩舖，櫃員機改成街機，毫無違和感的改圖引來讚歎，「果然高手在民間！師兄創意一流，好嘢！」。

有網民利用人工智能（AI）改圖，展現創意。（Threads圖片）