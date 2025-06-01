元朗花甲粉突結業！老闆娘稱遭員工「穿櫃通底」斥無恥：要搞死我

在元朗開業7年、有「元朗名物」之稱的「元朗花甲粉」早前宣布6月21日結業，老闆娘於facebook專頁透露近來生意額大跌，收支不平衡下無奈被迫結業。老闆娘亦透露，店舖內部出現嚴重問題，開業7年來已有4名員工「穿過櫃桶底」，偷錢擅自當出糧、經常挪用公款買貴價午餐，她嘆道「我睇人嘅眼光真係好差」。老闆娘又說，員工知悉將結業後，紛紛離職，店舖不夠人手打理，員工更偷走8,000元貨款，被迫提早緊急停業。不過有店舖忠實擁躉不捨就此結業，主動聯絡老闆娘談合作，盼留得住店舖繼續經營下去。



有「元朗名物」之稱的「元朗花甲粉」被迫提早結業。（Openrice圖片）

「元朗花甲粉」早前於facebook專頁宣布將於6月21日結業，老闆娘表示，以前日賣500碗，但近來生意額大跌，每日只賣150碗，未能做到收支平衡，只能結業，但結業前卻未能好頭好尾。老闆娘連日來於專頁發文訴苦，5月27日指出員工「知道我隻船要沉，已經跳船」，10多日來只有她獨力經營店舖，惟她雙手有舊患，亦因患有糖尿病雙腳不能久站，故做不到晚市。

「元朗花甲粉」突結業

惟不幸事情接踵而來，老闆娘5月27日再發文表示，「我今日打咗過百次電話畀我嘅員工，但係1個都冇聽電話，而且琴日放喺舖頭裏面嘅貨款全部唔見晒，今日係完全冇貨喺舖頭做嘢」，她不知為何員工會拿走所有錢，卻「1樣貨都冇買過」，故需緊急停業。

「元朗花甲粉」開業7年不乏捧場客。（Openrice圖片）

老闆娘：開業7年4名員工「穿過櫃桶底」

老闆娘慨嘆，「其實由我開花甲粉開始，基本上我睇人嘅眼光真係好差」，由開業至今，除了1個會計外，其他會計「冇1個係唔會穿櫃桶底」，「而家8000幾蚊貨款唔見咗，打電話畀有關人士全部唔聽唔覆，係已讀不回嗰隻」，而2天後的29日更是老闆娘的生日，原定在店舖辦生日會慶祝。

老闆娘：唔明點解可以咁無恥

老闆娘今日（6月1日）兩度直播，指出有員工「穿櫃桶底」當出糧，其中1名員工更密謀聯絡業主「頂手」其店舖，拗走所有員工，「冇人幫我手營運唔到間舖啦，咁佢哋就可以攞咗間舖嚟自己做、自己搵錢」，她不解員工為何不與她談合作，想搶舖及用她的花甲粉湯底「搵錢」，直斥「我唔明白點解人可以咁無恥成咁樣」、「你要用我嘅湯底嚟搵錢，你就要搞死我」。

「元朗花甲粉」供應花甲粉及百搭粉，花甲粉湯底以過千隻蜆精心熬煮，香氣濃郁。（Openrice圖片）

老闆娘：員工挪用公款食午餐

第二段直播，老闆娘氣憤道，員工經常挪用公款買炸雞、薄餅等午餐，「一星期都幾鑊」、老闆娘說「錢擺喺度就要偷嘅咩？」、「我諗我係全世界第一間唔係因為冇客而執笠嘅舖頭」。老闆娘又說，自問在店內已有很多人性化待遇，例如容許媽媽級員工帶着孩子上班，方便照顧，她亦十分愛惜備貨主管的女兒，經常送衣服文具等禮物。她續說，曾有員工表示，「我會唔會為咗嗰1萬幾千去坐監呀？」，怎料「佢係偷得最多嗰個」。

不少網民對「元朗花甲粉」結業感婉惜，支持老闆娘東山再起。（Openrice圖片）

網民留言支持：老闆娘，唔好放棄！

不少網民對「元朗花甲粉」結業紛紛感婉惜，支持老闆娘東山再起，指出員工挪用公款事態嚴重，應盡快報警，「老闆娘我支持妳報警，唔係班人唔知驚！」、「員工偷咗錢就已經要報警拉人」、「天無絕人之路，老闆娘千祈唔好放棄你一個人打番嚟嘅天下，好多人仲支持妳」、「休息下，relax下，重整心態，再重出江湖，好嘢自然有人欣賞」、「老闆娘，唔好放棄！仲有好多人支持你㗎，加油，振作！」。

而截至今午近2時，老闆娘分享WhatsApp截圖表示，有店舖粉絲聯絡她談合作及入股，希望「元朗花甲粉」可繼續營運下去，老闆娘說道「當我準備走嘅時候每日都有好多信息想我留低」。

「元朗花甲粉」供應花甲粉及百搭粉，花甲粉湯底以過千隻蜆精心熬煮，香氣濃郁，配料豐富，包括花甲、娃娃菜、金菇等，多年來不乏捧場客，贏得「元朗名物」美譽。