燒死2歲女！狠父服刑20多年獄中離奇死亡　當年懺悔1原因免除死刑

美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」，不過至數年後法院考量他童年腦部曾受創，並有逃離多個院舍紀錄，被認為患有精神殘疾，不符聯邦執行死刑的規定，改判終身監禁，不得假釋。當局正調查其死因。



格雷爾親手燒死2歲女兒，最後自首被判終身監禁。（網上圖片）

格雷爾被認定患有精神殘疾，不符合聯邦執行死刑規定，因而改終身監禁，不得假釋。（網上圖片）

綜合外媒報道，命案發生於1999年12月2日，格雷爾（Shawn Ryan Grell）從托兒所接了只有2歲的女兒克里斯汀（Kristen Salem），他先帶女兒去吃麥當勞，之後再帶她到亞利桑那州梅薩市郊的沙漠偏僻地方下手。當日至晚上約7點半，格雷爾在正在熟睡的克里斯汀身上淋上汽油及點火，克里斯汀曾痛苦地求救「不，爸爸，不」，最終這名狠心父親任由身焰火海中的女兒，掙扎爬行約十多米後傷重死亡，活活燒死。

警方翌日在沙漠上發現克里斯汀被燒焦的屍體，事件曝光後震驚美國，而格雷爾曾兩次試圖認罪，分別在酒駕被攔下，以及打911報警，但都沒有得到回應，他最後走入亞利桑那州議會大廈，向警方承認罪行，當場被逮捕。

克里斯汀被狠心父親淋汽油燒死，死前掙扎爬行十多米後不幸傷重死亡。（網上圖片）

格雷爾因一級謀殺罪被判死刑，他當時在法庭上認罪，聞判高呼「罪有應得」。然而，到了2013年亞利桑那州最高法院重新審理案件時，考慮格雷爾在童年時腦部曾受創，並有從多個院舍逃走紀錄，認定患有精神殘疾，不符合聯邦執行死刑規定，因而改終身監禁，不得假釋。格雷爾於今年4月19日在獄中離奇死亡，當局正調查其死因。