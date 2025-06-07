女顧客撿起跌地蘋果　即遭超市強迫購買　報警證無辜仍被要求道歉

水果碰過了就要購買？湖北1名女子日前到超市買水果，揀選時她見到有蘋果滑落地上，便好心撿起來，未料店員以「觸碰後必須購買」為由，要求她買下該顆蘋果。女子拒絕後放回蘋果便離開，卻被店員指責放得「太用力」，導致3個蘋果損壞，最終迫她全買下。女子事後氣得報警，警方翻查閉路電視證實該3個蘋果未有損壞，惟超市方仍堅持要女子先道歉再協商，迫使市場監管部門介入。



鄭女士選購蘋果時，有個蘋果從貨架上滑落。（閉路電視畫面）

鄭女士選購蘋果時，有個蘋果從貨架上滑落。（閉路電視畫面）

鄭女士撿起蘋果放回貨架。（閉路電視畫面／微博影片截圖）

好心撿蘋果被店員強迫購買

內媒報道，湖北襄陽鄭女士日前到超市買水果，見到有顆蘋果從貨架上滑落，便好心撿起放回架上。詎料店員前來指「觸碰後必須購買」，要求她買下撿起來的蘋果。鄭女士受訪時指，當時店員態度強硬，指「你必須把掉地上的蘋果也買了」，她解釋只是好心撿起，但對方只重復說「必須買」。

被屈損壞3蘋果 CCTV證無辜

鄭女士拒絕購買打算離開，並放下已選好的蘋果，豈料此時店方指責她放回蘋果時「太用力」，導致3個蘋果損壞，再迫她把3個蘋果買下。由於事發時無其他顧客在場作證，鄭女士無奈下被迫就範，但其後氣難消，翌日決定報警。

警員到場翻查閉路電視，證實該3個蘋果未有損壞，但超市仍要求鄭女士先道歉。（閉路電視畫面／微博影片截圖）

要求顧客先道歉 市場監管部門介入

警員到超市翻查閉路電視，證實該3個蘋果未有損壞，但超市方面堅持要鄭女士先道歉，雙方無法達成共識，警方聯絡市場監管部門介入。調查後，超市被市場監管部門約談，最終超市願意賠禮道歉。

（綜合）