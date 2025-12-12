壓力大令癌細胞「更強更聰明」！最新研究提醒吃5食物助抗癌延壽

壓力不但影響情緒，甚至導致癌細胞變得更加難對付！台灣1名醫生指出，根據最新醫學研究，壓力會增強癌細胞，當長時間處於心理壓力之中，身體就會釋放「正腎上腺素（或稱去甲腎上腺素）」的壓力荷爾蒙，深入腫瘤內部，令到癌細胞變得更強更聰明，但醫生同時基於同1項醫學研究，指出有5款食物可以抗癌，藉此延長壽命。



壓力荷爾蒙會深入腫瘤內部，影響腫瘤周邊神經組織，癌細胞「要求」神經提供協助，從而變得更加兇猛。（示意圖/gettyimages）

長期處於壓力 釋放壓力荷爾蒙

基因醫師張家銘在其facebook專頁表示，2025年《Nature Cell Biology》醫學研究顯示，壓力和癌症是有關係，當長期處於焦慮、害怕、過勞等心理壓力，交感神經系統就會被打開，開始釋放一種叫做「正腎上腺素（或稱去甲腎上腺素）」的壓力荷爾蒙，心跳會加快，情緒變得煩躁。

癌細胞無聲無息變強

壓力荷爾蒙更會深入腫瘤內部，影響腫瘤周邊神經組織，癌細胞「要求」神經提供協助，而且開始操控神經，接收營養，「無聲無息地變強」、「變聰明」，這種現象叫作「腫瘤神經新生」，是癌症惡化的一大幫兇，「人類胰臟癌的樣本也出現一模一樣的現象」，腫瘤神經密度愈高的病人，復發率愈高，生存期愈短，提高治療難度。

基因醫師張家銘提醒大家照顧情緒。（facebook專頁「基因醫師張家銘」圖片）

漆黃素阻止神經細胞接收癌細胞外泌體

缸研究發現1種天然植物化合物「漆黃素」（fisetin），可以阻止神經細胞接收來自癌細胞的外泌體，「就像在神經細胞外圍設了1道防火牆，不讓癌細胞傳來的『壞指令』進來」，草莓、蘋果皮、紅洋蔥、葡萄皮，以及綠茶，都含有豐富漆黃素。

白老鼠補充漆黃素 腫瘤神經密度下降

即使處於壓力，但白老鼠補充漆黃素後，不但腫瘤神經密度下降，腫瘤生長變慢，繼而拉長壽命。

蘋果皮含有豐富漆黃素。（資料圖片）

醫生提醒學會照顧情緒

張醫生提醒大家學會照顧情緒，「給自己每天10分鐘靜下來的時間，無論是深呼吸、散步、冥想，還是寫下心情，都是在幫身體按下『解壓鈕』」，適時釋放壓力，學會轉換心情，另外，每日進食含有漆黃素的天然食物，不需要大量保健品。對癌症病人而言，治療流程更應包括情緒管理。

（facebook專頁「基因醫師張家銘」）