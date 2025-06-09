颱風蝴蝶│天文台或明發1號風球+最高X級風　是否掛3號風球看3因素

【颱風／蝴蝶／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路線／西登／東登／GFS／ECMWF】天文台表示，位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日（6月9日及10日）逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在星期二晚（6月10日）至星期三初時（6月11日）發出一號戒備信號。



天文台又說，預料該熱帶氣旋在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，天文台會視乎其與本港距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四（6月12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



至於是否改發3號風球、8號風球甚至更高信號，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力變化及對香港威脅程度。



GFS、ECMWF、ICON同預測「蝴蝶」西登

美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。

GFS最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。

ECMWF亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。

ICON預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。（ICON／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。