人妻控老爺性侵！跪地念經抵抗　夫妻先後墮樓亡　性侵案判決出爐

台灣有人妻控訴被老爺性侵！新北市1名人妻指稱為拒絕與老爺發生性關係，一度跪地唸經無效而被性侵，她亦在社交平台發表過「他爸還性侵我呢」這些言論，其後她與丈夫因金錢問題發生爭執後，兩人先後墮樓身亡。法院早前審理老爺涉性侵案，由於已死無對證，判老爺無罪，其後控方提出上訴被駁回，維持無罪判決。



台灣1名人妻控訴被老爺性侵。（示意圖／GettyImages）

新北市1名人妻指控於2021年農曆新年前，被同住的老爺強行要求發生性關係，當時她拒絕並跪地唸經文作反抗，最終仍被侵犯。不過老爺否認犯行，其辯護律師指人妻有吸毒習慣，老爺提出規勸而令對方生怨懟，因而謊稱遭老爺家暴性侵。

人妻酗酒吸毒抑鬱 與夫先後跳樓亡

法院指人妻在生前曾施用甲基安非他命及有酗酒習慣，且患有抑鬱症，有輕生傾向。2021年3月14日凌晨3時，她與丈夫在住所因金錢問題爭執，雙方均有自傷行為，人妻當晚墮樓身亡，而丈夫也在隔日同樣墮樓身亡。

法官認為現存證據無法證明被告曾性侵同受害人。（示意圖／GettyImages）

由於案中人妻與其丈夫均已過世，無法出庭對質，因此難以排除人妻有誣陷老爺的可能性，法院指人妻的指控缺乏性侵事件的具體時間地點及方式等細節，缺乏其他輔助證據來支持她的說法。

法庭判老爺無罪

雖然人妻生前曾透過社交平台及向親友提及被老爺性侵，內容包含「他爸還性侵我呢」、「我被他爸爸性…侵等」等，法庭認為當中屬高度個人主觀想法，不排除屬不實的陳述。一審法官依法判決老爺無罪，控方不服提出上訴，高等法院審理後裁定一審判決並無不當，因此駁回上訴，維持原判。