長髮女闖路軌疑如廁　跑回月台被列車「夾殺」　事發影片瘋傳

美國發生駭人奪命意外！紐約地下鐵有年輕女子擅闖路軌，至列車進站時未能及時爬回月台，當場被列車與月台「夾死」，驚嚇的事發過程被閉路電視拍下，片段在網上瘋傳。有指女子為了「如廁」而走落路軌，但警方指死者身份及真正原因待進一步釐清。



死者先用手撥開「請勿進入或跨越軌道」警告牌，便向下爬落月台走入路軌。（影片截圖）

死者先用手撥開「請勿進入或跨越軌道」警告牌，便向下爬落月台走入路軌。（影片截圖）

站內閉路電視拍下事發過程。（影片截圖）

女子擅闖路軌 事發影片曝光

綜合外媒報道，事發於6月16日晚，紐約地下鐵的聯合廣場車站（Union Square station）發現有1名24歲女子擅入路軌。從站內閉路電視影片見到，1名長髮女子在畫面中，先用手撥開「請勿進入或跨越軌道」警告牌，便向下爬落月台走入路軌，隨即消失在畫面中，過了10多秒，她急忙往月台方向跑回來，試圖爬上月台，但列車正迅速駛入站將她夾死。

死者急忙往月台方向跑回來，試圖爬上月台，但列車正迅速駛入站將她夾死。（影片截圖）

死者疑為「如廁」走入路軌

醫護人員到場搶救，但當晚10時半宣告女子傷重死亡。有報道指，死者是為了「如廁」才走入路軌。事後警方指仍未查出死者身分，並未發現與任何犯罪有關行為。

意外導致紐約的第8大道與貝福德大道（Bedford Avenue）之間的L列車中斷行駛近1.5小時，紐約大都會運輸署（MTA）發言人鄭重呼籲乘客不要為了任何原因闖入路軌，特別是想撿回掉落的物品，可能造成嚴重後果。