惡人先告狀！坐巴士對頭座被大媽踩兩腳+言語侮辱　港女咁反擊

踩到別人反而「惡人先告狀」？有港女於網上發文公審1名大媽，事緣她乘搭九巴坐下層對頭座時，遭對面大媽連踩兩腳，惟大媽不但不道歉，還侮辱她「神經衰弱」、「有病就睇醫生」。港女於是以牙還牙，說了1句絕地還擊，慨嘆「壞人變老了」。



有港女於網上發文公審1名大媽，搭巴士坐對頭座踩到她的腳卻不道歉。（Threads圖片）

該港女於Threads發文，她當時乘搭九巴坐在下層「倒頭車」座位，有位大媽隨後上車坐在她對面，她不滿道，「上車枕頭撞埋嚟，再1腳踩埋嚟，1句sorry都無」。港女沒有作聲，只是縮起腳和望着大媽。

坐巴士對頭座被大媽連踩兩腳兼侮辱

港女說，大媽其後穿外套，「又再1腳踩埋嚟我隻鞋」，港女再「縮開隻腳，望住佢」。大媽竟然先發難斥責，「你神經衰弱？踩你1腳咁大反應？」，港女回應「我係呀，而家踩到我隻腳都唔可以縮咩？我都冇XX你，我1句嘢都冇講，做乜XX我？」。

大媽先發難斥責港女，「你神經衰弱？踩你1腳咁大反應？」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

被罵「有病睇醫生」 港女這樣反擊

大媽指斥港女「有病就睇醫生」，港女反嘲「冇計啦，神經敏感，可能你對腳冇乜感覺，所以踩到人都唔識講對唔住」。大媽繼續重複着港女「睇醫生啦你」，港女最後以1句還擊「好彩我都有得醫，冇咗神經真係冇得醫」。

港女不滿被踩腳之餘，還被大媽侮辱「神經衰弱」、「有病就睇醫生」。（《鯊魚》劇照）

大媽椅柄掛枕頭 網民斥自私

有網民批評大媽，「佢個枕頭咁樣掛住都好自私，呢條走廊仔本身1個人過都啱啱好咋喎，想睇最後排啲人落車嗰陣行過撞跌佢個枕頭」。樓主回覆說，「後尾啲人真係落車嘅時候撞到佢個枕頭，佢：『你冇擘大眼，睇唔到我個枕頭喺度嘅咩？』」。

另有網民指出，「睇佢嘴形都係刻薄樣，你幾有急才，佢話你，句句寸到佢暈」、「惡人先告狀都得嘅，使鬼幫佢遮樣咩！」、「仲要佢一邊大腿過晒界，坐佢隔籬都好慘」。

有網民表示，坐巴士對頭座「好考一齊坐嘅人品」。（資料圖片）

網民：坐巴士對頭座好考人品

有網民就認為坐對頭座要互諒互讓，「不過又咁講，坐4人位就要縮腳，成日有啲人4人位當兩人位坐，對腳伸埋去對面位，上車落車啲腳都唔識縮畀人落/上，架車又搖就會踩到好正常，如果你冇伸去對面佢都踩你就心理有問題」、「所以我好驚坐巴士呢4個位，好考一齊坐嘅人品」。