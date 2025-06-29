醉漢call車疑拒用膠袋被拒載　爆粗罵：X你老母　司機1原因獲激讚

假如接載醉酒乘客，不少司機都會要求對方拿着膠袋，以免乘客忽然嘔吐弄污車廂。最近網上流傳1段影片，片主坐在司機位置，拍攝副駕駛座車門外的2名男子，其中黑衣大叔疑有醉意，司機疑因不滿他拒絕使用膠袋而拒絕接載，惟黑衣大叔因此發難，爆粗怒罵司機。影片引來網民熱議，不少人大讚司機情商高，否則必定爆發衝突。



黑衣大叔疑有醉意，司機疑因不滿他拒絕使用膠袋而拒絕接載，惟黑衣大叔因此發難，爆粗怒罵司機。（Facebook影片截圖）

司機與黑衣大叔爭吵，另1名男子勸阻，避免爭執升溫。（Facebook影片截圖）

事發於旺角帝峰．皇殿附近，司機疑因不滿他拒絕使用膠袋而拒絕接載，惟黑衣大叔因此發難，爆粗怒罵司機。（Facebook影片截圖）

司機與醉酒男乘客口角

相關影片被上傳至Facebook，表示事發於旺角帝峰．皇殿附近，1名醉酒男乘客電召汽車到來接載，惟因拒絕使用膠袋而大發脾氣。據影片顯示，片主坐在司機位置，拍攝副駕駛座車門外的2名男子，司機與其中1名男子爭吵，另一男子則一直勸停醉男，趕忙拉着對方及表示「唔好，唔好，走走走」，避免爭執升溫，其間司機說道，「我叫你Call過第二架，你X我老母」，醉漢則回應指「吹啊？X你老母臭X！點啊？」，並試圖拍走司機拿在手中，正在拍攝他的手機。

司機說道，「我叫你Call過第二架，你X我老母」，黑衣大叔則指「吹啊？X你老母臭X！點啊」，並試圖拍走司機的手機。（Facebook影片截圖）

網民讚司機情商高：脾氣真係好

帖文引來大批網民熱議，不少人紛紛批評涉事男乘客態度差，認為既然不勝酒力就不應喝太多，又指司機情商高，「司機脾氣真係好，係我一定落車，同佢做吓運動」、「唔飲得就唔好學人飲啦X頭」、「飲大兩杯個個都係大哥」、「飲醉酒嘅人係最X街」、「係咪飲大兩杯就大X晒」、「起碼鬧返佢十句老母，醉酒冇品，乞X人憎」。