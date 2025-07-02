龍樹諒預言7.5大地震！老闆擔心世界末日決定放假1天︰好好陪家人

【龍樹諒／我所看見的未來／懶人包】日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）於1999年作品《我所看見的未來》，被指成功預言日本311大地震，漫畫更預言日本2025年7月5日將會發生超級大地震，影響範圍涵蓋到台灣和菲律賓，「世界末日」預言內容受到各界關注，令到人心惶惶。



台灣1名網民在網上上載其朋友訊息，指出其老闆表示「由於7/5會世界末日，所以7/4號（五）當天不用來上班，回家裡好好陪家人」，甚至祝願「希望下禮拜裹還可以見面」。



雖然有網民質疑事件真偽，甚至認為只是炒作，但亦有網民笑言「第一個念頭：可惡！為什麼我老闆不信世界末日！第二個念頭：不對，就算他信，也會叫我們工作到世界末日！」、「為了預防5號世界末日，請於4號提前將預訂的工作完成」、「結果7/7回公司，老闆跑路」。



龍樹諒在漫畫《我所看見的未來》中，指出，在2025年7月5日凌晨大約4時18分日本南海海槽將會發生大地震。（網上圖片）

龍樹諒預言7月5日日本大地震

在漫畫《我所看見的未來》中，龍樹諒記載自己曾做過的15個預知夢，至今已經有13個得到應驗，當中龍樹諒預言指出，在2025年7月5日凌晨大約4時18分日本南海海槽將會發生大地震，日本、台灣、菲律賓三角形海域中心發生海底爆炸，屆時海底將被炸出一條裂縫，大量岩漿噴射而出，引發百米高海嘯，毀滅日本三分之一國土，台灣則是地面隆起突出海面，意即岩漿噴發或地殼擠壓可能推高海床，使台灣陸地抬升，而原本在海裡的陸地亦露出海面，形成一個新大陸，將台灣、菲律賓及香港都連起來。

龍樹諒漫畫《我所看見的未來》，被指成功預言日本311大地震。（日本311岩手縣資料圖片）

許多民眾感恐慌

由於近年地震頻繁，加上多名氣象專家警告未來30年內有7到8成機率發生「南海海槽大地震」，隨住預言時間逼近，令到許多民眾相當恐慌。

傳有老闆決定7月4日全公司放假

樓主在Threads表示，其朋友工作的公司亦因應世界末日而作出調整，老闆認為「由於7/5會世界末日，所以7/4號（五）當天不用來上班，回家裡好好陪家人，公司淨空」，祝願大家「希望下禮拜裹還可以見面」。

樓主朋友的老闆相信7月5日世界末日論，決定7月4日全公司放假。（Threads圖片）

網民︰7月4日要記得發薪啊

樓主笑言「朋友的公司好荒謬，好喜歡哈哈哈哈」，朋友再三確認7月4日當天的確會放假，大量網民笑言「會不會其實老闆在預告他要跑路了呢？」、「7/4要記得發薪啊！至少還有1天可以花完」、「這種太過於荒謬的放假理由，我一定要讓全地球老闆看到！尤其是有迷信的一定要看到」。但亦有人指「作者說大災難，不是說末日哦！而且手稿寫不會避難太久，準備1個禮拜的急救包就好」。

（綜合）