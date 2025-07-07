公事聚餐向女子索吻摸私密部位！淫男辯稱以為可交往　遭法官打臉

男女因公事一起用膳，就代表有發展空間？台灣基隆1名男子因工作關係，相約1名女子聚餐，其間多次伸出「鹹豬手」，觸摸女方肩腰，離開餐廳後，淫狼甚至在車上伸手觸碰受害人臉手和私密位置，甚至即場索吻，受害人立即下車報警。



淫狼捱告後聲稱以為跟對方有進一步交往的可能，所以才會非禮她，法官裁定性騷擾罪名成立，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金9萬新台幣（約2.25萬港元）。



張男趁女方進食交談之際，多次伸手觸摸對方。（AI生成圖片）

多次伸手觸摸女方肩膀和腰部

台媒於今年7月報道，案件在基隆地院進行審理，案發於2024年11月12日中午，涉案張姓男子因工作而相約1名女子午膳，其間張男趁對方進食交談、來不及反應之際，多次伸手觸摸對方的肩膀和腰部。

上車繼續非禮摸私密部位 當場索吻

用餐結束後2人上車，張男不理會受害人意願，再次伸出「鹹豬手」，觸碰對方臉手和私密部位，甚至要求親吻，受害人拒絕後立刻下車離開現場，繼而報警處理。

張男不理會受害人意願，再次伸出「鹹豬手」，觸碰對方臉手和私密部位，甚至要求親吻。（AI生成圖片）

男被告辯稱誤會有進一步交往可能

張男承認罪行行，辯稱當時氣氛愉快，誤會有進一步交往的可能，所以才會非禮對方，事後張男已經道歉。

法官判囚3個月 但可易科罰金

法官認為，被告口供只能當作犯案動機和犯後態度，無法免除刑事責任，被告擁有相當社會工作經驗，理應知悉和人交際時的身體界線，被告卻利用工作關係而多次性騷擾對方，即使受害人明確拒絕，被告沒有罷手，明顯缺乏尊重其他人身體自主權的觀念，法官考慮到受害人不願意和解，最終裁定性騷擾罪名成立，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金9萬新台幣（約2.25萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）