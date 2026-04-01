50歲大叔確診末期食道癌！出現警號竟稱無恙　醫生：是大大的紅燈

如果身體出現明顯病徵，應立即求醫！台灣1名醫生在網上撰文分享個案，指1名50歲男病人求診，經診斷確診第4期食道癌，醫生不禁詢問「怎麼一來就這麼嚴重？之前都沒有症狀嗎？」。病人聲稱「沒有」，但卻指「最近都是喝流質的，吃不下」，而且歷時大約1至2個月。醫生在文中形容「吃不下、只能喝流質，這是沒有症狀嗎？這是大大的紅燈，好嗎？」，同時提醒如果身邊親友有6大症狀，請立即帶同他們求醫檢查。



男病人剛求醫，就證實罹患第4期食道癌。（AI生成圖片）

男病人最近1至2個月「喝流質的，吃不下」

血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其facebook專頁表示，門診來了1位50歲男病人，一經診斷證實第4期食道癌，廖醫生指出病情已經非常嚴重，詢問事前有沒有症狀，但病人「一臉無辜」回答沒有，但下1秒表示「最近都是喝流質的，吃不下」，廖醫生大驚再問維持多久，病人再答「大概1至2個月吧」。

醫生慨嘆已經是明顯症狀

廖醫生形容自己「差點當場吐血」，男病人「吃不下、只能喝流質」，已經是明顯症狀，慨嘆「很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事」。

原來他1至2個月前已經「喝流質的，吃不下」，身體出現2大明顯病徵。（AI生成圖片）

民眾出現6症狀 請即求醫

他指出，如果大家有吞嚥困難、體重莫名下降、長期咳嗽、聲音沙啞、吃東西變慢、習慣改喝流質，並非「正常老化」或「小感冒」，反而是盡快求醫的大警號，如果親友有6大症狀，「請拜託，拉他去做檢查」，醫生「最怕的不是病，而是太晚來」，人生很多事都可以等，但癌症的黃金治療時機不能拖。

（facebook專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」專頁）