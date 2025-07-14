4華裔女去西班牙海鮮餐廳！點1杯咖啡吃自帶西瓜　遭阻止後續更狂

許多餐廳均規定食客不得進食外帶食物和飲料，否則需付高昂付加費。惟最近有網民就在社交平台分享在外國見聞，稱到西班牙馬德里旅遊時，於一百貨公司的海鮮餐廳內，目擊4名華裔女子點餐後，竟拿出自己買來的西瓜當場「開餐」分吃，店員很快就上前阻止，惟她們以英語反斥：「你哋呢度都冇西瓜食，點解你哋啲西班牙人咁野蠻？」其後更大發脾氣表示要離開。店員要求她們先為點了的餐點付錢，4名女子堅決拒絕，店員無奈之下只好讓她們離開。



樓主其後打聽得知，得知該4名華裔女子合共只點了1杯咖啡，然就坐下來大肆吃西瓜，讓樓主不禁傻眼直斥「成間餐廳望住佢哋表演，呢鋪真係架就自己丟」。



4名華裔女子點餐後，竟拿出自己買來的西瓜當場「開餐」分吃，店員上前阻止，惟她們以英語反斥：「你哋呢度都冇西瓜食，點解你哋啲西班牙人咁野蠻？」。（Threads圖片）

4女點1杯咖啡坐下大歎西瓜

樓主在Threads上發文，表示自己早前於西班牙馬德里的1間海鮮餐廳內享受下午茶，忽然看到4名華裔女子坐下，點餐後其中2人分別拿出大件西瓜出來，然後當場享用。樓主當下已感到非常無奈，餐廳員工也留意到4人的舉動，並上前阻止及要求她們收起西瓜，不料其中1人竟以英語回覆「我有叫嘢飲喎，點解我唔可以食？」，店員堅稱不可吃外帶食物，卻被對方反罵，「你哋呢度都冇西瓜食，點解你哋啲西班牙人咁野蠻？」。

女子終拒絕結賬並轉身離開

樓主一直從旁聽到女子與店員的對話，「真係覺得好失禮」，指最後4人發難和打算直接離開餐廳，店員要求她們先支付已下單的餐點費用，但遭4人拒絕，說道「啲嘢都未到，你又唔畀我食（西瓜），係你趕我走，我而家取消」，以及轉身就離開，店員無奈地只可就此作罷。

樓主斥4華裔女子非常「丟架」

樓主後來打聽，「原來佢哋只係叫咗1杯咖啡，係4個人叫咗1杯咖啡，跟住坐喺度各自開餐！」，讓樓主不禁大嘆，「係咪真係人無恥變無敵呢？」，不知是否出於文化差異，「究竟係習慣成自然定係啲乜呢？」，批評涉事女客人自大，到外地旅遊卻不懂入鄉隨俗，「搞到成間餐廳望住佢哋表演，呢鋪真係架就自己丟」。

網民熱議：個人修養問題

不少網民紛紛留言，同樣指涉事女子的行為惡劣和自私，自己過去亦曾遇到類似情況，為當事人感到尷尬，「你唔會明佢哋諗咩㗎」、「喺意大利都見過，唔知點解佢哋好鍾意帶水果，超奇怪，幾個人喺餐廳食橙，之後俾職員趕走」、「如果我坐隔籬我都覺沒臉」、「其實呢啲都唔只係入鄉隨俗嘅問題，仲有自私與否的問題，呢四條女好明顯冇為商家同其他客人諗，只顧自己方便同利益，所以先咁乞人憎」、「查實乜國籍都有，呢啲真係個人修養問題」。