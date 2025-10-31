內地客收這款$500港紙以為偽鈔：專門騙遊客　網民笑：我出$10收

香港的鈔票由3大銀行發行，每隔1段時間就會推出新版本，市面流通各版本紙鈔，遊客接觸香港鈔票或感陌生。有內地網民於小紅書發文貼出1張1995年發行的香港上海滙豐銀行500元紙鈔，指出是假鈔，「居然是專門騙遊客的」，提醒內地人去香港旅遊時要慎防收到這款假鈔。



帖文引來網民斥責樓主無知，將舊鈔當假鈔，發假消息騙流量，「小紅書上的人：不認識就是假幣」、「別誤導他人，真錢假錢分不清」。



有內地人近日於小紅書發文貼出1張1995年發行的香港上海滙豐銀行500元紙鈔，指出是假鈔。（小紅書圖片）

該內地人於小紅書以「香港遊玩，慎防收到假幣」為題發文，他拍下1張1995年發行500元紙鈔的正反面，然後指出是假鈔。他寫道：「香港的假幣，居然是專門騙遊客的，大家去香港遊玩時使用現金的，一定要慎防收到這種假幣，專坑遊客。」

內地人誤會1995年發行500元紙鈔是假鈔

他於留言區補充，奉勸大家收到紙鈔都要看年份，「不要收年份久遠的紙幣，別上當，真的虧大了」，還聲稱曾上網搜過都沒這樣款式的500元紙鈔，銀行也不收。

網民對樓主誤會1995年發行的500元紙鈔是假鈔感無奈，「小紅書上的人：不認識就是假幣」。（小紅書圖片）

網民無奈：不認識就是假幣

網民紛紛留言指出，該張500元紙鈔只是舊鈔，並非假鈔，「笑死，將舊幣說成假幣」、「假幣都說得出，真懂流量」、「腦袋是個好東西，希望你有」、「最可怕的不是愚蠢，而是無知」、「奉勸大家唔識就去銀行問下，唔好大驚小怪」。

有網民開玩笑說，「我出10塊收回來」、「我出100跟你換幫你止損」、「我虧點幫忙免費處理吧」。另有網民教路，「摸一摸便知，香港鈔票用很高壓力的印刷機印製，這些字和圖案都有凹凸感，還有很多防偽技術在内」。

管有及使用偽鈔均屬違法

本港過往不時發生市民或商戶收到偽鈔事件，如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

早前有市民報稱乘搭的士收到司機找續假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

警方教6招分辨偽鈔

警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。