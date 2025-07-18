女教師迷戀鋼琴名師！半年傳1600封情信　不信被拒愛：他這樣傳情

雖說愛情沒有分對錯，但單方面迷戀而做出騷擾舉動，恐求愛不遂反犯法！台灣高雄1名女教師愛上美籍爵士鋼琴名師，不但經常購票觀賞對方現場演奏，而且花錢接受1對1的指導，甚至半年內狂傳送1,600封電子郵件情信，內容提及其生活點滴和心事。鋼琴師不勝其擾而申請保護令，甚至報警要求警員前往演奏現場勸走該名女狂迷。但女教師認定是有駭客阻撓2人戀情，繼續設法接近鋼琴師，又不信被鋼琴師拒絕，反指對方透過演奏向她傳達愛意。檢察官最終出手，以違反保護令和涉嫌跟蹤騷擾等罪名將她起訴。



女教師幻想和鋼琴名師陷入熱戀，因而不斷騷擾對方。（AI生成圖片）

女教師幻想和鋼琴名師陷入熱戀

該名女狂粉目前在高雄1間學校任教，本身喜歡音樂，認識1名來台多年的美籍鋼琴名師，對方曾經參與不少流行專輯製作，而且入圍過金曲獎，女教師前往欣賞對方的現場演奏後，開始心生愛慕，幻想和對方陷入熱戀。

成女狂迷瘋狂騷擾鋼琴師

女教師為了進一步和鋼琴師接觸，不但報名1對1家教課程，而且開始寫情信訴說自己每日生活點滴、學習感想，以及對鋼琴師的思慕心情。鋼琴師發現情況有異，於是中斷課程，但女教師仍然不時會前往現場聆聽其演奏，鋼琴師唯有申請保護令，與女教師保持距離。

鋼琴師不斷被騷擾，包括半年狂收1,600封情信。（AI生成圖片）

申請保護令都無用

但女教師沒有放棄，認為鋼琴師不會拒絕她，只是駭客冒名申請保護令，所以她繼續傳送電子郵件，甚至寄紙本情信到鋼琴師的工作室，半年內總共傳送1,600封電子郵件情信，她亦繼續親臨演奏會欣賞對方演奏，並深信鋼琴師亦知道是有駭客從中作梗，所以透過演奏曲目回應她的愛意。

檢察官作出起訴

到了2024年4月，女教師再次現身演奏現場，鋼琴師實在感到不舒服，通知友人報警，由警方協助將女教師勸離，但她不相信自己被鋼琴師趕走，不斷詢問警員「是不是駭客找來的？」。案件2次被移送法辦，台北地檢署考慮到其行為已經嚴重影響鋼琴師日常生活，以違反保護令和涉嫌跟蹤騷擾等罪名將她起訴。台媒傳媒並無報道受害鋼琴師的身份。

（綜合）