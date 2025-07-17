打風｜天文台：星期日發8號風球要看3因素　即看路徑+風力勁成咁

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，按照現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚（7月18日）至星期六（7月19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。



天文台預測熱帶氣旋颱風級別入港200公里並西登

天文台表示，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強。（天文台）

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在7月18日至7月19日（星期五至星期六）增強成強烈熱帶風暴，逼近本港400公里範圍，7月20日進一步增強成颱風，進入香港200公里範圍內，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高四成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高四成。（天文台）

會否發出風球看3因素

至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎該熱帶氣旋風力變化、路徑及對香港威脅。

歐美模式料連環颱風

而美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）更預測會有連續2個或以上熱帶氣旋出現。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋沿菲律賓北上，7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月20日至7月21日（星期日至星期一）最接近香港，7月21日在香港西邊陽江市附近登陸。

ECMWF也預測，7月22日（星期二）左右台灣東面會再有1個熱帶氣旋，往北方移動。

ECMWF最新預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋沿菲律賓北上，7月18日至7月19日（星期五至星期六）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，7月20日至7月21日（星期日至星期一）最接近香港，7月21日在香港西邊陽江市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

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歐美預測大不同：西登 VS 東登

美國全球預報系統（GFS）同樣預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，在香港東面汕尾市附近登陸。

GFS也預測，7月21日至7月25日（星期一至星期五）台灣東面會再有1個熱帶氣旋往北方移動，在上海市登陸，而下星期後期會再有熱帶氣旋影響日本。

GFS同樣預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，在香港東面汕尾市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但結構相當鬆散。

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，該熱帶氣旋的外圍下沉氣流會在未來一兩日持續為廣東帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹8級風。