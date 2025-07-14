雙颱風共舞？天文台：熱帶氣旋或入南海+路徑　歐美模式驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／韋帕】又有颱風生成？天文台預料，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。



而美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測會有熱帶氣旋形成進入南海，當中GFS更預測會出現「雙颱風共舞」，影響廣東及台灣等地。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



將有熱帶氣旋形成？（網上圖片）

下星期又有風？天文台預料，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。

天文台：熱帶氣旋或移入南海 GFS預測雙颱風共舞

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月20日至7月21日（星期日至星期一）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，其後往西北方向移動，7月22日至7月23日（星期二至星期三）最接近香港，到7月24日在香港西邊湛江市登陸。

GFS預測會出現「雙颱風共舞」。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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ECMWF、GFS預測相近

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋逼近台灣，但結構比GFS預測的鬆散。該熱帶氣旋在7月19日至7月20日（星期六至星期日）穿過台灣及菲律賓中間海域進入南海，往西北方向移動，並在7月21日（星期一）在香港東邊登陸，比GFS預測更接近香港。

ECMWF也預測，7月21日至7月22日（星期一至星期二）台灣東面會再有1個熱帶氣旋靠近，隨後繞過台灣靠近上海。

即睇ECMWF最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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德國氣象局使用預測模型（ICON）則同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但結構相當鬆散。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，受高空反氣旋影響，未來兩三日廣東地區持續酷熱，而西南氣流會為該區帶來幾陣驟雨；本周後期廣東天氣極端酷熱，周末至下周初南海北部有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，下星期初更有狂風雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹7級風。