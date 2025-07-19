韋帕打風│天文台下午掛3號風球！周日發8號風球看3因素+颱風路徑

【韋帕／最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，過去一兩小時，韋帕穩定地橫過南海東北部。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。



韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發八號烈風或暴風信號。



天文台預測韋帕港50公里掠過並西登

韋帕會在星期日頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。（天文台）

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，韋帕於7月19日清晨5時增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，7月20日將進一步增強成颱風。目前直吹香港機率最高五成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高五成。（天文台）

會否發出8號風球看3因素

天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發八號烈風或暴風信號。

天文台預測未來9天多天有驟雨

天文台表示，受熱帶氣旋韋帕的外圍下沉氣流影響，今日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區；隨着韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，今日稍後至星期一廣東沿岸及南海北部有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪；預料受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下星期中後期仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹10級風。