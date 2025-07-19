韋帕打風│天文台凌晨00:20發8號風球！預告3因素明日或掛更高風球

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】打風！天文台在下午2時20分發出三號強風信號。天文台表示，隨著韋帕靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會在明日凌晨12時20分改發八號烈風或暴風信號，而天文台會在八號信號生效前約2小時發出「預警八號特別告示」。預料明日日間天氣持續惡劣，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快完成所有預防措施。



天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。



天文台預測韋帕港50公里掠過並西登

隨著韋帕靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台）

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，韋帕於7月19日清晨5時增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，7月20日將進一步增強成颱風。目前直吹香港機率最高九成。

目前韋帕直吹香港機率最高九成。（天文台）

會否改發更高風球看3因素

天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測未來9天多天有驟雨

天文台表示，熱帶氣旋韋帕會繼續增強，在明日頗為接近珠江口一帶，該區有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪；隨着韋帕遠離，隨後一兩日風勢逐漸減弱，但華南沿岸仍有狂風驟雨及雷暴；受一道廣闊低壓槽影響，下星期中後期廣東沿岸及南海北部仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹11級風。