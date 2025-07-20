韋帕打風│天文台：下午4時10分改發8號風球！何時落風球要看3因素

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】天文台於早上9時20分發出10號風球。天文台指，韋帕正逐漸遠離香港，而本港風力亦開始減弱，但達颶風程度的東南風仍間中影響本港西南部，隨着風力進一步減弱，天文台會在下午4時10分改發八號烈風或暴風信號。



天文台預測韋帕港50公里掠過並西登

天文台表示，韋帕會星期日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。（天文台）

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目前韋帕直吹香港機率最高九成。（天文台）

10號風球懸掛多久看3因素

至於10號風球懸掛多久，須視乎韋帕風力變化、對香港威脅及路徑。

天文台預測未來9天多天有驟雨

天文台表示，熱帶氣旋韋帕會繼續增強，在明日頗為接近珠江口一帶，該區有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪；隨着韋帕遠離，隨後一兩日風勢逐漸減弱，但華南沿岸仍有狂風驟雨及雷暴；受一道廣闊低壓槽影響，下星期中後期廣東沿岸及南海北部仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹11級風。