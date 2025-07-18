韋帕颱風│天文台：星期日發8號風球看3因素　即看路徑+風力勁成咁

【韋帕／最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，按照現時預測，韋帕會在今晚（7月18日）至星期六（7月19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號；預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。



天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測熱帶氣旋颱風級別入港200公里並西登

韋帕會在今日大致移向呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。（天文台）

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上午10時，熱帶風暴韋帕集結在馬尼拉之東北約460公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋會在7月19日（星期六）增強成強烈熱帶風暴，逼近本港400公里範圍，7月20日進一步增強成颱風，進入香港200公里範圍內，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高四成。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高四成。（天文台）

會否發出風球看3因素

至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎該熱帶氣旋風力變化、路徑及對香港威脅。

天文台預測未來9天多天有驟雨

熱帶氣旋韋帕會在今日大致移向呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。受韋帕的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。預料韋帕會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下週中期仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹8級風。