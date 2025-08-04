大叔港鐵月台被男童撞　遭對方父親罵「老嘢」嬲爆　嚴厲說教獲讚

撞到別人要謙虛道歉是常識吧。網上流傳影片，有大叔於港鐵月台候車期間，遭1名男童撞到，他不滿向男童父親說教要小心及多加看管，又指摘該父親對他態度無禮，「你話我老嘢，你真係，一啲禮貌都冇」，不少網民支持大叔，斥男童父親「撞到人，仲覺得自己大晒，小朋友就大晒？」。



網上流傳影片，有大叔於港鐵月台候車期間，遭1名男童撞到，他不滿向男童父親說教要小心及多加看管。（Threads影片截圖）

有網民於Threads分享兩段影片表示，「大叔與人哋嘅孩子爭鬥霸地」，兩段影片見到戴口罩大叔與穿深藍色上衣男童父親在港鐵太子站往調景嶺月台爭執，引來不少候車乘客注視。

男童港鐵月台亂衝撞到人

第一段影片聽到，大叔指摘男童父親，「小心啲，邊個衝埋嚟呀，我行你又行……撞到又點呢？你自己又話睇細路」。

大叔指摘男童父親，「小心啲，邊個衝埋嚟呀，我行你又行……撞到又點呢？你自己又話睇細路」。（Threads影片截圖）

大叔指摘男童父親，「小心啲，邊個衝埋嚟呀，我行你又行……撞到又點呢？你自己又話睇細路」。（Threads影片截圖）

大叔斥父親無禮 說教影片獲讚

第二段影片從另1個角度拍攝，大叔不滿指「你話我老嘢，你真係，一啲禮貌都冇，教細路喎，細路冇禮貌」，男童父親小聲反駁「你有禮貌呀？」，大叔表示「我教緊你呀」，男童父親再回應「唔使你教」。隨後大叔與他人通話，訴說事件泄憤，「條X樣嘈呀，X你老X搭地鐵，教啲細路教到咁樣」。男童父親見大叔通話中，就自行離開，走到妻兒身旁。

第二段影片從另1個角度拍攝，大叔不滿指「你話我老嘢，你真係，一啲禮貌都冇，教細路喎，細路冇禮貌」。（Threads影片截圖）

男童父親小聲反駁「你有禮貌呀？」，大叔表示「我教緊你呀」，男童父親再回應「唔使你教」。（Threads影片截圖）

隨後大叔與他人通話，訴說事件泄憤，「條X樣嘈呀，X你老X搭地鐵，教啲細路教到咁樣」。（Threads影片截圖）

男童父親見大叔通話中，就自行離開，走到妻兒身旁。（Threads影片截圖）

網民斥：撞到人，仲覺得自己大晒

不少網民撐大叔說教，「撞到人，仲覺得自己大晒，小朋友就大晒？」、「阿叔已經講得好清楚因咩事鬧佢，唔識教就俾街外人教，兩仔爺一齊俾人教下啦！」。

有網民就分享遇上野蠻父親經歷，「多年前拎住重物搭火車，有個細路從後推到我差啲X街。我都未睇到邊個推我，個細路老竇就好惡咁走埋嚟向我咆哮：細路嚟㗎！我話你個細路而家推我喎，佢就不停大聲重複：細路嚟㗎！XLLX細路大X晒」。