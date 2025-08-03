港女呻坐巴士遇「最攞命的3件事」：一次遇到晒　網民話1物同樣煩

乘坐公共交通工具時，應注意個人衛生及聲量。近日有網民發帖訴說不滿，指遇上「坐巴士最攞命的三件事」，包括有乘客大聲聊天、用手機大聲播放、咳嗽時不遮掩口鼻。不少網民認同上述行為欠妥，並列出其他令人煩厭之舉，「我好X討厭啲人打乞嗤同咳嗽都唔揞住個口」、「最憎嘈喧巴閉，特別是高聲談話、講電話、聽歌睇片唔用耳機、小孩子吵鬧」；而當中1項「夏天限定」的煩人舉動竟是使用手提風扇！



近日有港女發帖訴說不滿，指遇上有巴士乘客大聲聊天、用手機大聲播放、咳嗽時不遮掩口鼻，更形容為「攞命」。（Threads）

樓主在Threads發帖抱怨，指日前乘坐巴士時遇上「最攞命的三件事」，包括「大聲傾偈、手機大聲播聲、喪咳唔揞口」，並不滿稱「一次過俾我遇到晒」。

網民指剪指甲、除鞋同樣煩

帖文引起網民熱議，網民們紛紛列出其他同樣令人厭惡的舉動，而大多與噪音、異味及衛生問題有關，包括「煙剷坐埋身邊」、「一個人用物件霸兩個位」、「除鞋」、「剪指甲」、「小朋友大喊」等，亦有人表示「有啲人仲要帶榴槤入巴士添，咪都係硬食嗰陣味」、「我好X討厭啲人打乞嗤同咳嗽都唔揞住個口」、「最憎嘈喧巴閉，特別是高聲談話、講電話、聽歌睇片唔用耳機、小孩子吵鬧」。

有網民就提到有個別手提風扇聲音滋擾，指是「夏天限定滋擾」。 （AI生成圖片）

「夏天限定」擾人之舉

另有網民就提到有個「夏天限定」的擾人情況，「而家再多一樣嘢，高頻手提小風扇開到最大嗰種高速噪音」、「嗰啲風扇仔真係嘈到癲」。

（Threads）