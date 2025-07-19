悲！6歲仔闖醫院病房　早產嬰慘被當「洋娃娃」重摔地　傷重不治

法國有兒童醫院發生初生嬰兒墮地慘死事件。當地1名男童在無人看管的情況下走進醫院的新生嬰兒病房，疑將1名早產2個半月（即未滿37周）的女嬰當作洋娃娃，抱起女嬰時不慎將她重摔在地上，導致女嬰頭部重創，留院4日後被不治。



女嬰家屬事後指控，涉事男童經常在走廊上跑來跑去，「所有媽媽都在抱怨」，有護士亦曾向男童母親反映，可惜最終仍難逃悲劇發生。當地警方目前已展開刑事調查，醫院亦正進行內部調查，以確認是否涉及行政疏失。



法國1名6歲男童亂闖兒童醫院病房，抱起早產女嬰時不慎將她摔在地上，致女嬰頭部重創不治。（示意圖／Unsplash＠Luma Pimentel）

6歲男童闖醫院病房 抱起早產嬰不慎摔地上

綜合外媒報道，事發於7月11日早上，法國北部城市里爾（Lille）1名6歲男童在弗蘭德斯聖女貞德醫院（Jeanne-de-Flandre Children's Hospital）新生嬰兒病房閒逛，在無人看管下擅自抱起早產2個半月（即未滿37周）、出生不足1星期的女嬰卡珊德拉（Zayneb Cassandra），他試圖抓住女嬰的尿布時，不慎將她重摔在地上，導致女嬰腦部嚴重受損。

女嬰留院4天終不治

事發一刻，女嬰家人正在為其辦理出院手續，接到通知後即時返回病房。女嬰及後被緊急送往重症監護室，惟留院4天延至7月15日，終因為「嚴重腦損傷」宣告不治。

事發於法國北部城市，里爾市（Lille）的弗蘭德斯聖女貞德醫院。（網上圖片）

女嬰家屬指男童無人看管 屢在走廊範圍奔跑

女嬰家屬事後哭訴，涉事男童母親住在同層另一間病房，他經常在無人看管的情況下跑進其他病房，「男孩（每天）早上在走廊跑來跑去」、「所有媽媽都在抱怨，有護士曾警告男童母親他的行為有問題」。女嬰外祖母更透露，男童稍前曾進入女兒病房，並形容外孫女「看起來像個洋娃娃」，其丈夫當時立刻將他帶離病房，詎料仍無阻悲劇發生。

女嬰家屬指，男童多次在無人看管下跑進其他病房，「所有媽媽都在抱怨」。（AI生成圖片）

警方展開刑事調查 院方形容事件為「悲劇」

有住在隔壁病房的女病人表示，事發時她突然聽到一聲巨響，然後發現女嬰倒在地上沒有反應，男童則坐在旁邊椅子上。當地警方目前已與檢察部門就事件展開調查，醫院亦正進行內部調查以確認是否涉及行政疏失，同時形容事件為「悲劇」，並向女嬰家屬致以深切慰問。

（綜合）