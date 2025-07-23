權宜之計！人夫外遇簽協議　再犯賠錢兼每周煮飯2天　簽完即咁做

並非所有家庭主婦都喜歡煮飯，偶爾都想伴侶幫手！台灣高雄1名人夫被妻子發現有婚外情，人夫承認錯誤簽署協議書，同意若再跟小三有來往，就賠償200萬新台幣（約50萬港元），妻子亦在協議書上要求丈夫「每周煮飯2天」，每月支付3萬新台幣（約7,500港元）生活費。丈夫全部答應，結果簽完立即離家出走，和小三雙宿雙棲，人妻怒索251萬新台幣（約64萬港元），法官經審理認為人夫應該賠償61萬新台幣（約15.6萬港元）。



黃男答應「每周煮飯2天」。（AI生成圖片）

再犯賠200萬新台幣

台媒於7月報道，涉案黃姓人夫從事保險業，和妻子結婚5年，自2023年初起，黃男經常外出，甚少歸家。同年4月，黃妻發現黃男和1名游姓女子外遇，黃男承認出軌，黃妻雖然原諒對方，但同時要求黃男簽下協議書，一旦再犯就要賠償200萬新台幣（約50萬港元）。

規定每周煮飯2天

協議書列明黃男每月支付3萬新台幣（約7,500港元）生活費，黃妻亦在協議書加上黃男「每周煮飯2天」，黃男同樣答應。結果黃男簽完協議書後，立即離家出走，而且搬走所有傢俱，黃妻經聯絡後，黃男才買了1個雪櫃送回家，但雪櫃保證書上留有游女的手機號碼，黃妻驚覺丈夫離家後再度和小三一起，於是向黃男提告追討251萬新台幣（約64萬港元）違約金和生活費。

法官判處黃男賠償61萬新台幣（約15.6萬港元）。（AI生成圖片）

人夫否認偷腥 聲稱沒有簽署協議書

案件在高雄地方法院進行審理，黃男否認偷腥，辯稱游女是其客戶，2人只有業務往來，根本沒有私情。黃男反控妻子前往練歌場小吃部擔任陪酒女郎，凌晨才回家，完全沒有顧及其尊嚴，他更稱沒有簽署協議書。

法官判處賠償61萬新台幣

法官將協議書交由調查局鑑定筆跡，確認簽名是黃男手筆，認定黃男違反協議書規定，和游女有公務和私下聯絡，但200萬新台幣（約50萬港元）違約金金額過高，因此進行酌減，再加上生活費，判處黃男賠償61萬新台幣（約15.6萬港元），全案可以上訴。

（綜合）