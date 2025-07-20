打10號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX

撰文：布萊恩
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【韋帕／打8號風球餐廳／颱風食肆營業時間／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】颱風韋帕襲港，天文台發出10號風球。打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎、味千拉麵、太興、Pizza Hut等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！

1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排

麥當勞（McDonald's）打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打快餐的麥當勞大部份分店都會照常營業，但跑馬地馬場、海洋公園、九龍公園、厚德 II、沙田馬場、亞洲貨櫃物流中心、梅窩、愉景灣等分店可能會休息。如果天文台發出9號風球或10號風球，麥當勞分店會維持有限度服務。各分店的最新服務時間請看

2）大家樂打風營業安排

大家樂打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大家樂在8號風球、9號風球、10號風球下，大部分分店會照常營業。

詳情請留意大家樂公布。

3）美心MX打風營業安排

美心MX打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的美心MX在9號風球下，美心MX / 美心Food² 全線分店將暫停營業，直至風球除下。各分店的最新服務時間請看

詳情請留意美心MX公布。

4）大快活打風營業安排

大快活打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大快活於8號風球下，大部分分店照常營業；如果天文台發出9號風球或10號風球，更多分店可能會暫停營業。各分店的最新服務時間請看

詳情請留意大快活公布。

5）KFC打風營業安排

KFC打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，KFC「快脆送」服務將全線暫停，而KFC分店*堂食、外賣自取同「快脆拎」則會維持正常營業時間為大家繼續提供服務。*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外

詳情請留意KFC公布。

6）譚仔雲南米線打風營業安排

譚仔雲南米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，大部份分店會照常營業。

詳情請留意譚仔雲南米線公布。

7）譚仔三哥米線打風營業安排

譚仔三哥米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔三哥米線在8號風球下，大部份分店同樣照常營業。

詳情請留意譚仔三哥米線公布。

8）壽司郎打風營業安排

壽司郎打風營業安排。（資料圖片）

由於受颱風影響，為保障客人及員工安全，香港壽司郎全線分店，本日暫停營業。

詳情請留意壽司郎公布。

9）味千拉麵打風營業安排

味千拉麵打風營業安排。

主打日式拉麵的味千拉麵在8號風球下，大部份分店會營業，但部份分店營業時間可能有更改。

詳情請留意味千拉麵公布。

10）太興打風營業安排

太興打風營業安排。（資料圖片）

主打燒味、小菜的太興在8號風球及9號風球下，大部分分店都會照常營業。

詳情請留意太興公布。

11）Pizza Hut打風營業安排

Pizza Hut打風營業安排。（資料圖片）

主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業，如天文台發出9號風球或10號風球，則暫停營業。

詳情請留意Pizza Hut公布。

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