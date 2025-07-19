打8號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX

【韋帕／打8號風球餐廳／颱風食肆營業時間／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】颱風韋帕襲港，天文台預告考慮在星期日凌晨12時至2時改發8號風球。打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎、味千拉麵、太興、Pizza Hut等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！



1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排

麥當勞（McDonald's）打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打快餐的麥當勞大部份分店都會照常營業，但跑馬地馬場、海洋公園、九龍公園、厚德 II、沙田馬場、亞洲貨櫃物流中心、梅窩、愉景灣等分店可能會休息。如果天文台發出9號風球或10號風球，麥當勞分店會維持有限度服務。

詳情請留意麥當勞公布。

2）大家樂打風營業安排

大家樂打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大家樂在8號風球、9號風球、10號風球下，大部分分店會照常營業。

詳情請留意大家樂公布。

3）美心MX打風營業安排

美心MX打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的美心MX在8號風球下，大部份分店會維持營業，但部份可能會更改營業時間。

詳情請留意美心MX公布。

4）大快活打風營業安排

大快活打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大快活於8號風球下，大部分分店照常營業；如果天文台發出9號風球或10號風球，更多分店可能會暫停營業。

詳情請留意大快活公布。

5）KFC打風營業安排

KFC打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打快餐的KFC大部份分店會照常營業，維持堂食、外賣及外賣自取服務。

詳情請留意KFC公布。

6）譚仔雲南米線打風營業安排

譚仔雲南米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，大部份分店會照常營業。

詳情請留意譚仔雲南米線公布。

7）譚仔三哥米線打風營業安排

譚仔三哥米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔三哥米線在8號風球下，大部份分店同樣照常營業。

詳情請留意譚仔三哥米線公布。

8）壽司郎打風營業安排

壽司郎打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打日式料理的壽司郎大部份分店照常營業，但因颱風關係，部份食材供應可能受影響。

詳情請留意壽司郎公布。

9）味千拉麵打風營業安排

味千拉麵打風營業安排。

主打日式拉麵的味千拉麵在8號風球下，大部份分店會營業，但部份分店營業時間可能有更改。

詳情請留意味千拉麵公布。

10）太興打風營業安排

太興打風營業安排。（資料圖片）

主打燒味、小菜的太興在8號風球及9號風球下，大部分分店都會照常營業。

詳情請留意太興公布。

11）Pizza Hut打風營業安排

Pizza Hut打風營業安排。（資料圖片）

主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業，如天文台發出9號風球或10號風球，則暫停營業。

詳情請留意Pizza Hut公布。