打8號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX
【韋帕／打8號風球餐廳／颱風食肆營業時間／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】颱風韋帕襲港，天文台預告考慮在星期日凌晨12時至2時改發8號風球。打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎、味千拉麵、太興、Pizza Hut等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！
1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排
8號風球下，主打快餐的麥當勞大部份分店都會照常營業，但跑馬地馬場、海洋公園、九龍公園、厚德 II、沙田馬場、亞洲貨櫃物流中心、梅窩、愉景灣等分店可能會休息。如果天文台發出9號風球或10號風球，麥當勞分店會維持有限度服務。
詳情請留意麥當勞公布。
2）大家樂打風營業安排
主打快餐的大家樂在8號風球、9號風球、10號風球下，大部分分店會照常營業。
詳情請留意大家樂公布。
3）美心MX打風營業安排
主打快餐的美心MX在8號風球下，大部份分店會維持營業，但部份可能會更改營業時間。
詳情請留意美心MX公布。
4）大快活打風營業安排
主打快餐的大快活於8號風球下，大部分分店照常營業；如果天文台發出9號風球或10號風球，更多分店可能會暫停營業。
詳情請留意大快活公布。
5）KFC打風營業安排
8號風球下，主打快餐的KFC大部份分店會照常營業，維持堂食、外賣及外賣自取服務。
詳情請留意KFC公布。
6）譚仔雲南米線打風營業安排
主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，大部份分店會照常營業。
詳情請留意譚仔雲南米線公布。
7）譚仔三哥米線打風營業安排
主打米線的譚仔三哥米線在8號風球下，大部份分店同樣照常營業。
詳情請留意譚仔三哥米線公布。
8）壽司郎打風營業安排
8號風球下，主打日式料理的壽司郎大部份分店照常營業，但因颱風關係，部份食材供應可能受影響。
詳情請留意壽司郎公布。
9）味千拉麵打風營業安排
主打日式拉麵的味千拉麵在8號風球下，大部份分店會營業，但部份分店營業時間可能有更改。
詳情請留意味千拉麵公布。
10）太興打風營業安排
主打燒味、小菜的太興在8號風球及9號風球下，大部分分店都會照常營業。
詳情請留意太興公布。
11）Pizza Hut打風營業安排
主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業，如天文台發出9號風球或10號風球，則暫停營業。
詳情請留意Pizza Hut公布。