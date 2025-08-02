17歲少女為儲錢追星下海！借朋友證件夜店獲聘賣淫 老闆下場這樣
撰文：喬納森
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追星也要適可而止，有日本未成年少女，竟因沉迷偶像，為了追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫，獲該店的社長受聘，並立即安排她到酒店接客。社長早前因涉嫌僱用未成年少女賣淫被捕，警方調查指該店的生意額每年約有4億日圓（約2,100萬港元），目前正調查案件。
綜合日媒報道，被捕人為經營涉事風俗店「Elegance」的55歲男子菅原禎正，被指控在未有充分確認事主未成年情況下，僱用當時年僅17歲的女孩擔任應召妓女，強迫她對顧客進行猥褻行為。
風俗店社長明知事主用假證見工仍聘請
警方調查發現，2024年9月至10月期間，只有17歲的事主到「Elegance」應徵，面試時利用朋友的學生證作為年齡證明，以示自己已成年，而菅原知悉證件上的人根本不是事主本人，卻對事主表示，「這實際上是不允許的，但這次屬特殊情況特別破例」，並在當天讓她開始工作。
事主透露因追星下海
事主隨即受聘被安排到酒店，與另1名50多歲男子進行性交易。菅原禎正早前被捕，但否認指控，表示「我不記得了」。而事主受查時透露下海原因，是因她沉迷地下男偶像，將賣淫收入用來追星。
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