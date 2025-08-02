女兒男友有皮膚病！父母斥他不務正業　上門撒衣紙迫分手後續更狂

新加坡發生父母「棒打鴛鴦」事件。當地1名21歲女生因為父母反對她與男友交往，兩代之間多次發生爭執，她遂決定搬到男友家同居。女生的父母欲上門接走女兒不果，竟在單位門外吵鬧，更往地下撒大量衣紙，最後需要驚動警方到場調停，事件才暫時得到平息。



女兒事後透露，明白父母所做一切都是出於關心，但她覺得家庭氛圍不和睦，而且感到壓力極大，搬到男友家才能「有喘息空間」；其男友則指自己在酒吧擔任經理，一直努力工作，盼獲女友父親認可，但無奈對方一直對其患有皮膚病存偏見，目前只希望對方不要再「棒打鴛鴦」。



新加坡有父母不滿女兒男友不務正業兼患皮膚病，上門撒衣紙企圖迫分手。（網上圖片）

父母上門欲接女兒 男友報警阻攔

綜合馬來西亞媒體報道，事發於7月22日（上周二），新加坡54歲楊姓男子和妻子聲稱，21歲女兒受困在男友家中，他們上門打算接女兒回家時，屋內男子卻報警阻攔。從現場流出照片可見，楊先生和妻子及多名警員站在某組屋（即公共房屋）的走廊，而涉事單位關上大門，楊先生則情緒激動。

楊氏夫婦（右）和多名警員站在組屋走廊，楊先生當時情緒激動。（網上圖片）

批評女兒男友「不務正業」兼患皮膚病 反對2人交往

楊先生表示，女兒和男友交往數年，起初他和妻子並未干涉這段戀情，但後來發現男方「不務正業」，且患有嚴重皮膚病，故堅決反對女兒跟他交往。可惜夫妻勸說無效，更多次因此事起爭執，親子關係愈趨惡化，女兒其後索性常住男友家，偶爾才回家一次。

夫妻倆和女兒多次因此事起爭執，女兒其後索性常住男友家。（《淚之女王》劇照）

爆衝突皆因女兒答應回家 卻遲遲未有現身

楊先生透露，是次爆發爭執的導火線是女兒原本答應7月21日晚上回家，卻遲遲未有現身，他和妻子遂於凌晨時份上門尋人，期間跟女兒男友發生肢體衝突。至事發當天再度上門，惟女兒仍然堅拒回家，他和妻子情急下遂於門外大鬧兼撒衣紙，終需驚動警方到場調停。

女生父親撒衣紙企圖迫對方開門

涉事單位門外地面遺留一個裝有衣紙的利市封，地上亦有大量衣紙，旁邊擺放2罐啤酒和1個空酒罐，利市封上寫着「酒罐還你，另外再還你兩罐啤酒」，似乎想表達「一刀兩斷」意思，楊先生承認自己當時氣在心頭，才會撒衣紙企圖迫對方開門。警方事後分別勸籲涉事夫妻及其女兒，指女兒已成年，享有自由變愛權利，同時勸勉涉事女生回家，最後她答應當晚回家，夫妻才肯罷休離開。

單位門外遺留裝有衣紙利市封，旁邊擺放2罐啤酒和1個空酒罐，利市封上寫着「酒罐還你，另外再還你兩罐啤酒」。（網上圖片）

女兒重返男友住處 稱在家壓力大：需喘息空間

至7月23日，女兒在男友家中接受媒體訪問，指她回家後雖然沒跟父母起衝突，但因家庭氛圍不和睦，只好重新回到男友住處，「我明白他們是關心我，但我很壓抑，需要一點喘息空間」，指自己亦不願跟父母鬧僵，希望對方能多些諒解，加上適逢學校假期，承諾往後會盡量抽時間回家探望父母。

女兒男友期盼：不要再被棒打鴛鴦

而對於被女友父親嫌棄的陳先生則表示無奈，他透露女兒父親不只一次辱罵和向其動手，但他從未反擊。至事發當晚凌晨，他為了阻止對方繼續動手，才會出手制伏對方，但強調自己並無揮拳。另外他否認自己不務正業，透露於酒吧擔任經理一職，一直努力工作盼獲女友父親認可，奈何對方一直阻撓這段感情，他一如既往敬重女友父親，希望對方之後不要再「棒打鴛鴦」。

（綜合）