收「警察厅」短訊稱持有裸照勒索$X萬！躺平男1句回應全網笑爆

詐騙手法層出不窮，惟今次不法分子踢到鐵板，受害者更直言：「無嘢好輸！」日本1名男子近日在社交平台X（前稱Twitter）發文，指自己收到1則冒認「警察厅」發出的詐騙短訊，聲稱掌握其裸照，並威脅若未於限期前匯款90萬日圓（約港幣4.5萬元），將把照片發送給其上司及同事。



然而，該男子本身是「尼特族」（躺平青年），既沒工作也沒同事或朋友，其族群就只有其他尼特族，故他完全不受對方威脅，更興奮地回應對方：「好啊，快寄啊！」輕鬆化解了詐騙陷阱，其幽默的應對方式引來大量網民激讚。



樓主收到騙徒的詐騙短訊，以幽默的態度化解了。（網上圖片）

短訊漏洞百出 帳戶資料全曝光

從樓主上載的截圖可見，訊息自稱來自「警察厅」，內容提及已掌握其裸照，並要求於7月30日前將款項匯入指定銀行帳戶，否則將會將照片發送至其公司內部，並揚言「報警亦無用」。該訊息更列明銀行名稱、分行編號、戶口號碼，甚至連收款公司名稱及片假名也一併附上。

樓主根本沒有工作，亦無任何上司或同事，因此對該短訊的威脅毫不在意。（AI生成圖片）

惟詐騙者明顯一知道樓主的真實情況，他自揭根本沒有工作，自然亦無上司或同事，因此對該短訊的威脅毫不在意，更反擊一句：「好啊，快寄啊！」對方竟隨即回覆：「已寄出。」事主其後再發帖調侃：「看來已經發送給全國的尼特族同事與上司了，如果有人收到有痣的下體照片，請通知我。」

樓主根本沒有工作，亦無任何上司或同事，因此對該短訊的威脅毫不在意。（AI生成圖片）

網民留言激讚：笑死我了

帖文一出隨即引起熱烈反應，不少網民留言大讚樓主回應機智；亦有人一早識破訊息漏洞，指「『警察廳』竟然說報警無效，自打嘴巴！」、「公司名都拼錯，應該是大陸來的騙徒」、「那個『廳』字是簡體字，早就暴露啦」。不過，根據日本警視廳的網站，「廳」字亦可能出現同類寫法。警视厅警視庁

（綜合）