日本旅遊不要這樣做！出發前做錯1事　女生被拒上機慘了：沒想到…

【日本旅遊／搭飛機注意事項／護照】護照是旅行重要證件，切勿這樣做！有台灣女生於社交平台發相發文，指她原計劃到日本旅行，然而由於出發前在護照錯做1事，被地勤人員拒絕登機，令日本旅遊行程「泡湯」，「我的機票就白費了」。不過她同時批評地勤態度差，對此感到不滿。



帖文引來網民熱議，大部份都批評樓主離譜，「這是常識吧？」、「現在很多人都愈來愈扯了，自己有錯在先還怪別人」、「這種我都不知道是炒流量的還真蠢」。被網民圍攻下，樓主最終刪除帖文，但已被網民截圖繼續廣泛流傳。



護照是旅行重要證件，必須妥善保存。（資料圖片）

乘搭飛機要注意證件規定！該台灣女生於社交平台Threads發相發文，講述是次去日本旅行卻被拒登機不快經歷。她指出，之前看到別人在護照蓋「不倒翁」印章，她於是「照辦煮碗」在自己護照蓋「不倒翁」印章留作紀念，「出外幾次了都沒有事情」，沒想到今次再飛日本會無法上機。

台女護照蓋印章被拒登機

樓主指，她在台灣機場辦理登機手續取機票時，被地勤詢問「這章是妳自己蓋的嗎」，她回答「是的」後，地勤表示不能登機，「不好意思，小姐妳不能飛哦」，令她大感愕然：「幾個意思啦！我都飛幾趟了，這趟不能飛？雖然只是留作紀念蓋章，但沒想到這樣也不能過地勤？」

樓主在護照蓋印章。（Threads）

護照兩大頁滿布「不倒翁」印章，幾乎看不到原本內容。（Threads）

從樓主上載相片見到，其護照兩大頁滿布「不倒翁」印章，幾乎看不到原本內容。樓主續說，如果補辦證件也無法即日領取，心急表示「拜託幫個忙，急件取讓我今天可以改機飛。我的機票就白費了」，然而最終還是無法登機。

批地勤態度差

樓主事後不滿地勤應度差，「重點地勤回嘴，請問你會在身份證上蓋章嗎？欸身份證是紙嗎？蓋屁啊！真的不得不說，讓人失望這處理方式。態度不好！」，又提醒其他人「不要在護照上塗鴉了」。

網民看過帖文批評樓主離譜。（Threads）

網民批台女離譜：這是常識吧？

網民看過帖文都批評樓主離譜，「這是常識吧？」、「小圖案就算了，蓋成這樣怎麼覺得可以過」、「只能說蓋章的真的常識不足」、「真的是奇文，有錯的人最愛檢討別人，總是不知道自己錯在哪」、「現在很多人都愈來愈扯了，自己有錯在先還怪別人」、「之前讓她飛真的很錯誤欸，起手式就是之前可以現在為什麼不可以，地勤如果讓她通行，航空公司也要被處罰欸」、「這種我都不知道是炒流量的還真蠢」。

被網民圍攻下，樓主最終刪除帖文，但已被網民截圖繼續在網上瘋傳。