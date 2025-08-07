超危險！家長放任男童馬路追逐亂跑　司機尋人教安全意識獲激讚

馬路如虎口，家長要好好教育孩子勿在馬路亂跑。有司機於網上發文分享1段行車記錄儀（車cam）影片，不滿有家長放任男童在馬路上追逐亂跑，十分危險，他泊好車後，立即前往公園尋找家長及男童進行一輪安全意識教育。



網民紛紛大讚樓主，「樓主好有心，並唔係只有責罵，重點係教育，欣賞！」、「師兄唔係X完就算，仲有教返佢哋咁樣好危險」，亦有人無奈道「依家好多湊細路嘅好似放狗咁」、「父母唔教，唯有社會教」。



車cam畫面所見，樓主當時在屯門鹿苑街準備泊車，兩名男童從鄉事會路跑過來轉入鹿苑街。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文分享事件，車cam畫面所見，事發於周日（8月3日）晚上9時許，樓主當時在屯門鹿苑街準備泊車，兩名男童從鄉事會路跑過來轉入鹿苑街，並在馬路上奔跑，其中1人跑近樓主的車，另1人則跑回行人路，緊隨其後有第三名男童在行人路上奔跑。

車cam直擊男童馬路上追逐亂跑

樓主氣憤得爆粗大叫，「邊X個細路呀？個細路邊X個㗎？X你老X喺度跑」，他待男童們跑離一陣子後，才開始泊入車位。

兩名男童從鄉事會路跑過來轉入鹿苑街，並在馬路上奔跑，其中1人跑近樓主的車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩名男童從鄉事會路跑過來轉入鹿苑街，並在馬路上奔跑，其中1人跑近樓主的車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機泊車後公園尋人訓斥教育

樓主眼見男童在馬路奔跑十分危險，泊好車後，立即前往男童跑往的公園尋人進行安全意識教育。樓主找到家長後，得悉原來是1位家長照顧4名男童，而男童分別來自3個家庭。

樓主表示，「埋到去，我對住個家長一大輪輸出（安全知識），亦都有鬧個小朋友，但佢一頭霧水，完全唔知自己啱啱非常之危險」，於是他回到車上截取車cam片段讓家長及男童觀看。

其中1名男童繼續在馬路奔跑，另1人則跑回行人路。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

緊隨其後有第三名男童在行人路上奔跑。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主發文盼家長們：引以為戒

樓主教育男童，「你知唔知好危險？你要跑喺公園跑，唔好喺馬路，喺停車場跑，好危險，你會受傷知唔知？我哋司機撞到你，今晚一樣瞓到覺，可以食麥當勞。但你斷手斷腳，以後無咗對腳無得跑，媽咪喺醫院坐你旁邊喊，你想唔想？你係咪以後都要留意？」。

樓主亦教育家長，「你自己都要留意下，雖然個小朋友唔係你，但係當人哋家長交咗小朋友畀你照顧，你就有責任需要好好睇住佢！」最後樓主認為，「小朋友們個樣都似乎知錯，亦都希望佢哋真係會記得今次嘅教訓」，他發文亦是盼家長能「引以為戒」。

樓主待男童們跑離一陣子後，才開始泊入車位。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主教育家長及男童後，用手勢給讚，對方亦給予回應。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民大讚：你真係好心

有網民大讚樓主，「師兄有heart」、「你真係好心，我哋要向你學習」，樓主回覆網民說「可能因為自己都有兩個小朋友，所以同理心大咗，小朋友唔識可以教，可以改，希望可以講兩句，畀佢哋記得以後要注意自己嘅安全」。