奉子成婚2個月丈夫身亡！孕妻瞞夫家墮胎　遭索回禮金法庭這樣判

河南有一對夫婦「奉子成婚」，按習俗舉行婚禮2個月後，新婚男遇意外不幸離世，妻子卻瞞着夫家自行墮胎，讓夫家十分不滿，要求索回15萬人民幣（約16萬港元）禮金。早前一審法院判決，指夫婦沒辦理結婚登記手續，共同生活時間短，男方父母要求退還彩禮符合法律規定，最後判新娘須交回12萬人民幣（約13萬港元），她不服提出上訴，早前法院經二審後維持原判。



郭男新婚2個月後因意外離世，妻子卻瞞住男家自行墮胎，惹男家不滿，要求索回15萬人民幣禮金。（AI生成圖片）

綜合內地媒體報道，判決書顯示郭姓男子與牛姓女子屬自由戀愛，2023年9月開始同居，至同年12月牛女發現有身孕，雙方在2024年3月按農村習俗舉行婚禮，男方父母向牛女支付26.6萬元（約29萬港元）禮金，購買「三金」 即金手鏈、金戒指及金耳環，共花了2.6萬人民幣（約2.8萬港元），但2人未有正式登記結婚。

妻子喪夫後擅自墮胎惹男家不滿

新婚2個月後，即2024年5月15日，郭男因意外身亡，牛女於6月自行到醫院做終止懷孕手術。但此前經雙方父母勸說，牛女本願意生下孩子，可是她卻在夫家不知情下墮胎，令夫家十分不滿，遂向河南省鄧州市人民法院要求牛女退還15萬元人民幣（約16萬港元）禮金。

法院認為郭男夫婦雖按照農村風俗成婚，但沒辦理正式結婚手續，且一同生活時間短，男方父母要求退還禮金符合法律規定。（GettyImages）

妻子須賠12萬元禮金 上訴遭駁回

一審法院裁決指，郭男與牛女雖按照農村風俗成婚，但沒辦理正式結婚手續，且一同生活時間短，男方父母要求退還禮金符合法律規定。而牛女自郭男死後自行墮胎，懷孕及墮胎對女性身心均有影響，應考量作為減輕牛女責任的因素，法院認為牛女須退還12萬元人民幣的禮金（約13萬港元）。牛女其後提出上訴被駁回，維持原判。