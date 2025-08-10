移英港人讓前同事母女借宿變「驚魂夜」！對方竟帶3名陌生人上門

借宿作客，竟罔顧主人家感受，的確太無禮！近日1名移民英國的人妻在社交平台發千字文大吐苦水，指早前收到老公的舊同事請求，對方希望帶女兒在夫妻倆英國家中借宿2晚。當時夫妻倆見對方只是母女2人借住2晚，便心軟同意，誰知對方卻變本加厲，不斷加碼，由一開始請求的2人借宿2晚，演變成帶多3個朋友借宿5日4夜。



人妻與老公雖同意母女借宿，但明言拒絕3名陌生人借住的要求，結果對方竟似乎打算趁他們入睡時，帶3名陌生人入屋休息。夫妻倆驚見陌生人現身屋內，即時怒極下逐客令。事後他們竟見舊同事在社交平台撰文訴說「話『差啲流落街頭』」，於是決定也發帖說明事件始末。而網民們亦紛紛留言批評該名女同事行為不妥。



有移民英國的港人夫妻發帖訴說好心讓前同事借宿，結果卻鬧成不快。（AI生成圖片）

該名移民英國的人妻在社交平台Threads發帖抱怨，指早前同意老公的前同事母女二人到其英國3房住所借宿三日兩夜，結果卻鬧出不快，並表示「借宿變侵門踏戶，人情唔好亂畀，做人太好心，有時真係會換嚟一場惡夢」。

衰心軟？老公舊同事要求「加碼再加碼」

人妻表示，今年3月，老公的前同事表示在加拿大求學的女兒即將畢業旅行想到英國遊玩，於是詢問夫妻倆是否可以在7月中時借宿他們家中三日兩夜。人妻表示，當時心想只是舊同事母女倆借住2晚，故而同意。但到了6月尾，對方忽然提出想多住1晚，並且帶多2個朋友來住，而人妻指完全不認識舊同事的2名朋友，「對我哋係完全陌生人」，又指「我哋已經覺得唔舒服，但諗住一晚就算」。

及至7月9日，人妻老公與舊同事確定借宿時間時，對方卻突然改口想再帶多1個朋友多住2晚，「點知對方話要7月10日住到7月14日先走！仲再加碼問可唔可以再多一個朋友，即係2母女+3個陌生人」。而人妻的老公即時拒絕，說明可讓舊同事母女借宿，但陌生人則不方便，並建議對方「朋友7月12日要租酒店，母女可以住到7月13日check out」。

由2人借宿2晚變5人借宿4晚

到了舊同事母女借宿的日子，夫妻倆還去車站接母女倆，而借宿期間也相安無事，直至原訂的最後1晚時，卻出現狀況。當時樓主正幫其中1個孩子洗澡，忽然聽到樓下傳來噪音，而老公這時抱着兒子上樓，表示舊同事母女倆帶了3名陌生人入屋打算在屋內睡覺。

人妻指老公的舊同事違反原本協議，擅自帶了3名陌生人來借住。（AI生成圖片）

陌生人闖屋內 人妻與老公氣極下「逐客令」

樓主稱當時和老公「即刻又震驚又嬲」，隨後老公向陌生人下「逐客令」，表示人多不便、孩子害怕，要求3名陌生人離開，最終對方同意離開，而舊同事母女也收拾東西離開。然而，對方人雖離開，卻將3件大型行李寄存他們家中數日。樓主又在帖文以「驚魂夜」形容當晚，「我哋以為幫人一個忙，結果係我哋一家同兩個小朋友嘅驚魂夜」。

樓主指，「因為我自己都覺得好onX，當初唔應該應承」，又因心軟一度讓對方有機可乘，雖然後來「補救」，明確拒絕陌生人留宿，「點知佢哋揀喺我哋夜晚準備訓覺時硬帶人入嚟，想迫我哋就範。來都來了？唔係趕佢走啊？！佢地可能咁諗。當下我哋震驚又嬲，已即時逐客」。

嘆「心軟、無戒心」

她解釋最初同意老公舊同事借宿請求的原因，是因為夫妻倆平日多在家工作，偶爾也會招待朋友到其家中來聚會，有時會有人借宿1、2天，而老公與舊同事共事5、6年，在夫妻倆移民時對方也有送禮，並曾在英國相聚吃飯，「佢私下亦同我老公講過會幫我哋一家人祈禱。呢啲舉動令我哋完全冇戒心，結果就中伏了」。

人妻不滿該名舊同事在事後還發帖以「受害人」身份自居。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

人妻又透露，當夜沒有對舊同事母女下逐客令，而對方原訂「7月13日再去打擾另一個住附近嘅前同事」。她又指，該對母女「根本無打算租酒店」，「佢哋行程係到處打擾唔同地方嘅人，完全唔覺得有問題。另外3個朋友可能都係同類人，所以唔覺自己有問題」。

人妻指事件是「好沉重嘅教訓」，「唔熟朋友真係唔好借宿，仲有要帶眼識人，見到唔妥就要第一時間拒絕保平安」。她又指，本來不打算公開事件，但因為該名舊同事之後在Facebook發帖「扮受害者，話『差啲流落街頭』」，仲自誇『應變能力好』，搵到另一個『世一朋友」』收留」。樓主氣極，反駁「明明入住前已經提佢安排 3個陌生人住宿，畀咗時間佢準備。佢唔租酒店，硬闖我屋企，呢啲係佢哋攞嚟嘅」。

網民驚訝強行帶陌生人上門：好離譜

帖文引起網民熱議，不少網民對樓主老公舊同事強行帶陌生人借宿的行徑感到震驚，紛紛留言批評「cheap到酒店都想慳」、「仲要夾硬嚟想霸王硬上弓，呢啲朋友真係絕交」、「佢自己都係借住，夠膽硬闖？！好離譜！」，也有人表示「呢單真係癡X線」、「行李更加唔可以啦，如果有違禁品你咪自己惹禍上身」、「好人唔係咁做嘅」。

（Threads）