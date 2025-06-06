移英港人街上被偷手機　賊人竟主動歸還　這型號iPhone賊都不要？

在公眾地方應好好保留個人財物，免讓賊人有機可乘！近日1名移英港人在社交平台分享被偷手機的經歷，指自己將手機放在風褸口袋，後來伸手一摸，驚覺手機不翼而飛。樓主立即回頭，嘗試尋找賊人，不料其後1名站在樓主身旁的男子，忽然向他遞上掉失的手機，並指着前面的途人，意指是該人偷走手機。



樓主在文中稱，認為歸還手機的男子應是小偷，估計對方得手看不上其iPhone 12 Mini，賣不到好價錢，才主動將手機物歸原主。



1名移英港人在社交平台分享被偷手機的經歷，稱小偷竟在得手後，主動歸還其iPhone 12 Mini。（資料圖片）

手機放風褸口袋突被偷

樓主在Threads上分享是次經歷，表示平時自己都會將手機放在風褸的口袋，但會用手擋着或直接插口袋，以免被小偷有機可乘。然而在事發當天，他正前往乘搭公共交通工具的路上，一邊拿着麥當勞外帶，一邊行路及吃薯條，不久就感受到風褸忽然變輕，「再摸一摸，電話真係冇咗」。

樓主的手機被賊人偷走。（示意圖 / Kouji Tsuru / unsplash）

小偷竟主動歸還手機

樓主立即回頭，希望可以追上小偷，但人海茫茫，難以找到誰才是小偷，「周圍望下望下之際，企喺隔籬嗰個男人遞部電話畀我」，樓主問對方是否看到誰偷走其手機，「佢指住前面嗰個人」，一惟樓主不相信該名交還手機的男子，認為他就是小人，「可能佢見到我部電話都唔開胃，iPhone 12 Mini」，不過失而復得，樓主也沒有深究。

網民笑：自帶防盜功能

帖文引來不少網民留言討論，有人笑言「咁唔值錢？」、「自帶防盜功能」、「基本上只有iPhone有市場，Mni唔收可能因為細機唔好賣」。另外，有網民則分享自己或身邊友人的類似經歷，「我都試過，爛咗mon嘅iPhone7，對面個人話我知佢拎我電話，我追佢，佢畀返我，同我講sorry」、「我冇你咁好彩，我部部iPhone用了唔夠三個月就俾賊仔在外套袋扒走了」、「我個fd（朋友）試過喺英國夜晚行行吓俾個騎單車嘅人搶咗部電話，個賊望完部電話掉返落地畀佢」。