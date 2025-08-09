迫17歲女戀58歲男家教！母親手用迷暈女兒　讓他打手槍精液抹下體

迷信隨時害人一生！台中1名母親為17歲女兒聘請1名58歲男性家庭教師，竟然聽從對方胡言亂語，深信女兒與男家教「上輩子是夫妻，這輩子要交往懷孕才能化劫」，於是強迫女兒和男家教交往，而且多次下藥迷暈女兒，為之後性侵做好準備。母親曾與 女兒與男家教到本和韓國旅行，其間重施故技把女兒迷暈後，讓男家教即場自慰射精，然後由母親將精液塗在女兒下體，希望她早日懷孕，其後甚至拍攝性影像供男家教觀賞。



連串獸行其後被女兒知悉及提告，母親和男家教一度被羈押，其間母親竟寫信要求女兒必須原諒男家教。法官審理案件後，就男女被告用藥物強迫受害人失去意識一事，分別判處男女被告入獄8個月和7個月，至於在日韓犯案等情節，因法庭沒有審判權，需要另案審理。



男家教向受害人母親提供安眠藥，好讓她迷暈女兒。（AI生成圖片）

謊稱與少女前世是夫妻 需懷孕化解劫數

台媒於今年8月報道，58歲涉案男家教在網上刊登廣告尋找顧客，而涉案人母見到後，於2023年5月聘請對方上門擔任17歲女兒的家庭教師。男家教其後持續謊稱，涉案母親和女兒前世亦是母女，而他與該名女學生前世是夫妻，要求母親下藥迷暈女兒，由他負責讓「前世妻子」懷孕，2人這輩子可以名正言順交往，才可同時化解「前世妻子」的劫數。

誘騙女兒服藥昏睡 為日後性侵做好準備

母親信以為真，明知道女兒不想和男家教交往，但仍然持續強迫女兒「展開戀情」，男家教亦以少女男友自居，並向少女母親提供安眠藥。人母於2024年4月至5月2次以睡前服用健康食品為名，在家中誘騙女兒服藥讓她昏睡，透過強暴方式妨害其自由行動的權利，為日後性侵作準備。

等到受害人昏睡後，男女被告一起犯案。（AI生成圖片）

前往日韓旅行期間犯案 精液塗下體

男家教與人母曾在日韓犯案，當中2024年2月，人母帶同女兒和男家教到日本投宿，繼而下藥迷暈女兒；同年7月27日，3人到韓國旅遊，當時女兒年滿18歲，3人同住酒店房間，人母再次誘騙女兒吞下安眠藥，等到女兒昏睡後，母親脫下女兒褲子，讓男家教當場自慰射精在受害人外陰位置，並由母親親手將精液塗在女兒下體，希望女兒能懷孕，而人母更拍攝女兒裸露照片傳送給男家教，他亦自行撩起受害人衣服拍攝。

受害人驚悉事件報案

受害人其後在母親手機已刪除的檔案中發現自己的性影像，於是向父親求救，父女一同到台中地檢署作出提告。警方搜查2名被告的住所，發現相關對話紀錄和安眠藥等證物。

法官判處男女被告分別入獄8個月和7個月。（AI生成圖片）

判決結果未公開即上訴

男女被告被控「成年人故意對少年犯強制」罪名，羈押期間，女被告寫信要求女兒必須原諒男被告。台中地院法官進行審理期間，判決結果尚未公開，男女被告已提出上訴，全案上訴至台中高分院。男被告辯稱，本身和受害人互動良好，其犯罪手段並非激烈，沒有令到受害人身體上受傷，他承諾日後會賺錢賠償給受害人，又形容自己已經改過，加上2024年遇到重大車禍，十字韌帶斷裂，而且要照顧80歲母親，自己處境可憐，希望法官從輕發落。女被告亦稱，自己已抄寫佛經和念經懺悔。

男女被告被判入獄

惟法官認為，男女被告求情理由不足以動搖量刑，但2人在日本和韓國犯案，由於法庭沒有審判權，因此要另案審理。法官裁定「成年人故意對少年犯強制」罪名成立，男女被告分別入獄8個月和7個月，但可易科罰金，全案仍可上訴。

