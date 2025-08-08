港鐵大叔扶手柱磨下體！做這動作疑有生理反應激凸　乘客：好嘔心

港鐵是公共場所，切勿做出不雅行為！網上近日流傳港鐵大叔疑似用扶手柱磨下體的影片，有港女乘搭荃灣線時，拍到1名穿黑白直間條裇衫、灰色運動褲的大叔以下體緊貼扶手柱，並用手按壓下體，令其生殖器輪廓清晰可見，「呢度公眾場合嚟㗎大叔，用條柱黎磨佢條Ｘ」，大叔最後在車門即將關上時離開，當時他疑出現生理反應，運動褲變得「激凸」。



網民批評大叔行為惡心，「咁緊火」，更有部份人指出該大叔曾，有網民指2星期前曾遇到同樣打扮的大叔，「佢對住我哋打緊飛X」。



港鐵女乘客拍到有大叔下半身熙貼扶手柱，「用條柱嚟磨佢條Ｘ」。（Threads@cpoon_218）

下半身緊貼扶手有所動作

樓主在Threads上傳影片，指8月7日乘港鐵時，見到前方1名大叔做出不雅舉動，片段所見，樓主當時正乘搭荃灣線，列車到站開門，1名身穿黑白直間裇衫、灰色運動褲的戴口罩大叔，正用下半身緊貼扶手柱的位置，並且用右手掛着的布袋做掩護，再用左手按壓下體向扶手柱位置，而其生殖器輪廓清晰可見。

離開時疑有生理反應

大叔用左手遮掩下體，待車門馬上關上之際離開車廂。離開時他疑似出現生理反應，運動褲變得「激凸」。樓主應在大叔前方位置，透過座位旁玻璃拍攝，「條友好嘔心，呢度公眾場合嚟㗎大叔，用條柱嚟磨佢條Ｘ」。影片一度被刪除，樓主後來重新上傳影片，「噚晚被del post了，噚日個阿叔喺我面前做呢啲嘢，我真係唔知俾咩反應」。

大叔離開時其運動褲變得「激凸」。（Threads@cpoon_218）

大叔趁關門前離開車廂。（Threads@cpoon_218）

網民認出稱「慣犯」

網民認為大叔明顯在用扶手柱磨下體，「迷戀條柱」、「咁緊火」，更有不少網民認出該名大叔，見過他做出不雅動作，「呢個畀人影咗好多次㗎喇喎，其實係咪可以拉佢㗎？ 佢公眾場所係咪做猥褻行為呀，佢淨係鍾意地鐵個碌柱嘅點解」。

有網民拍兩星期前和朋友遇到同一名大叔，一樣在車廂內對着扶手柱做出不雅舉動。（Threads圖片)

更有網民上傳照片，指和朋友2星期前遇到同一大叔，「我同我朋友2個星期前都發生過同樣嘅事，佢對住我哋打緊飛X」。