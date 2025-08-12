14歲仔偷偷紋身！父見胸前持劍人像怒報警　指控店方「非法刺青」

未成年紋身，隨時影響日後前途！泰國1名14歲少年暪着家人到紋身店紋身，回家後父親驚見兒子胸膛至腹部紋有巨大持劍人像，氣得在律師夠陪下報警，質疑店舖未有核實兒子的年齡及徵得監護人同意便動手，惟兒子未能理解紋身帶來的終生影響，包括無法考公務員等。警方初步調查發現涉事店舖曾為多名未成年人紋身，正研究是否違反兒童權利相關法例。



泰媒報道，春武里府有紋身店未要求少年出示身份證明，也沒有要求少年先徵得監護人許可就為他們紋身。1名14歲少年日前暪着家人紋身，照片所見，他的紋身覆蓋整個胸膛至腹部的範圍，是個巨大持劍人像。

父帶子報警 憂紋身影響前程

父親得知後帶住在律師陪同下帶兒子到警局，怒指紋身店為兒子「非法刺青」，他認為兒子年紀太小，未能理解紋身的終身影響，家人們擔憂影響其未來，包括無法考公務員及從事對形象有嚴格要求的職業。

警指紋身店涉為多名未年人刺青

警方初步調查發現，該紋身店曾為多名未滿20歲的未成年人紋身，未有檢查客人年齡及徵求監護人同意，正調查是否涉及違反兒童權利、公共衛生及營業執照相關的法律。協助父親的律師指，希望警方追查紋身店是否合法營業，又呼籲紋身店老闆注意職業道德及社會責任，「泰國兒童的未來比他們口袋裏的錢更寶貴」。

據當地法例，任何人未經父母同意為兒童紋身可能違法，特別是該紋身違法兒童保護法時。事件在當地網絡引起熱議，部份網民認為少年有自己決定紋身的權利，但部份人認為政府要加強未成年紋身的相關法例。

