3屍？3男「躺平」馬路失知覺　路人以為命案報警　警揭真相超傻眼

正所謂「小飲怡情，大飲傷身」，喝酒記得要適量和量力而為。泰國日前發生1宗「擺烏龍」事件，有民眾發現有男子躺臥路邊，另外2男則躺在貨卡車的車斗上，由於三人一動不動，以為發生命案於是報警求助。



警方到場後發現地面有個玻璃酒瓶，上前確認他們並非遇害，而是前一晚「飲醉酒」，才會不省人事在地面呼呼大睡，之後則建議他們回家休息。有網民批評3人喝醉酒躺馬路舉動危險，擔憂有車輛經過而未有發現他們，會引致意外，認為警方應該要向3人正式錄取口供，並發出警告，以防類似事件再次發生。



泰國有3名男子「躺平」在馬路邊，路人以為發生命案即報警，最後被揭發「擺烏龍」，三人只是飲醉酒而已。（FB圖片）

3男「躺平」馬路邊 路人以為命案急報警

綜合泰國媒體等報道，事發於8月5日凌晨時份，北部清萊府的湄賽縣（Mae Sai）有民眾報案，指在馬路上發現3具「屍體」，警方隨即趕往現場調查。從警方分享到社交平台facebook的照片可見，1輛小型貨卡車停泊在路邊，現場共有3名男子，其中兩人躺在貨卡車的車斗，另一名男子則雙手呈攤開狀態、躺臥在地上一動不動，路過的民眾誤以為發生命案，嚇得立馬報警。

1輛小型貨卡車停泊在路邊。（FB圖片）

其中兩人躺在貨卡車的車斗。（FB圖片）

另一名男子則雙手呈攤開狀態、躺臥在地上一動不動。（FB圖片）

警方揭3人飲醉不省人事

警方到場查看時，發現地面遺留1個玻璃酒瓶，揭發原來並非發生命案，而是3名男子前一晚「飲醉酒」，將馬路當作自家睡床，在地上睡得不省人事。警方於是叫醒他們問話，在確認他們狀況後，建議他們回家休息。

警方到場發現3人只是「飲醉酒」，確認他們未有威脅他人安全後，建議他們回家休息。（GettyImages／示意圖）

網民狠斥危險 要求嚴懲

事件惹來泰國網民討論，有人慶幸至少3人沒有酒後駕駛，唯一罪狀就是沒有回家，讓家人白白擔心整個晚上。不過有聲音批評躺馬路舉動實在危險，倘若有車輛經過而未有發現他們，後果將不堪設想，認為警方不應輕易放走他們，至少要向3人錄取口供，並發出警告，以防類似事件再次發生。

（綜合／facebook@สถานีตำรวจภูธรแม่สาย）