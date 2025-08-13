巴基斯坦男失蹤28年　冰川上尋回遺體　遭「冰封」至今保存良好

受全球暖化影響，冰川日益融化，而隨着冰川消退，近年亦多見在冰川尋回登山者遺骸的事件。最近在巴基斯坦就發生1宗類似事件，當地1名31歲年輕父親於28年前不幸跌入冰川裂縫，自此下落不明，其家人多年來遍尋不果亦只能忍痛放棄。沒想到由於冰川邊緣融化，近日有牧羊人在冰川邊緣意外發現失蹤男子完好無缺的遺體，遺骸及衣物保存狀態良好，就連身份證也還在口袋中。對於男子遺體得以「重見天日」，其家屬們也表示感激。



巴基斯坦1名31歲年輕父親於28年前不幸跌入冰川裂縫自此失蹤，近日終於尋回其遺體。（示意圖，非涉事冰川，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於7月31日，巴基斯坦牧羊人奧馬爾汗（Omar Khan）在開伯爾－普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）科希斯坦地區（Kohistan）淑女草原冰川（Lady Meadows glacier）逐漸融化的邊緣地帶，意外發現1具被冰封的遺體，而遺體保存狀態良好，「我看到的時候，根本不敢置信！遺體完好無缺，就連衣服都沒有破損。」。

遺骸及衣物保存狀態良好，就連身份證也還在口袋中。（網上圖片）

遺體遭「冰封」 身份證尚在衣物口袋

遺體上還保留了身份證明文件，從身份證資料顯示，死者名叫納西魯丁（Nasiruddin）。據家屬所指，納西魯丁自1997年6月失蹤，當年31歲的納西魯丁與弟弟卡蒂魯丁（Kathiruddin）捲入村莊糾紛，決定和兄弟騎馬逃往山中，在途經冰川時遇上暴風雪，納西魯丁不幸墮入冰川裂縫，自此不知所終；而當時一起逃亡的弟弟卡蒂魯丁則活了下來。

納西魯丁生前育有2名子女，而他的姪子烏拜德（Malik Ubaid）透露家族中人多年來多次進出冰川查看，希望能找到納西魯丁，但一直無果最終亦只能無奈放棄，「我的叔叔和表兄弟們多次前往冰川搜索，但最終還是放棄了，因為根本找不到」。沒想到28年後，會因冰雪漸融而尋回納西魯丁的遺體。烏拜德又表示家人們現時已為納西魯丁下葬，而大家也終於感到一絲慰藉。

死者納西魯丁（紅圈示）當年捲入村莊糾紛，騎馬逃亡時不幸墮入冰川裂縫。（網上圖片）

專家解釋遺體保存良好原因

伊斯蘭堡康薩茨大學（Comsats University Islamabad）環境系主任比拉勒教授（Prof. Muhammad Bilal）解釋，當屍體落入冰川時，極寒環境會馬上凍結屍體，阻止分解過程；而冰川缺乏水分及氧氣的環境，也使遺體成為「木乃伊」狀態，得以保存。

（綜合）