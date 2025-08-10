心靈受創？嫖客斥社交平台妓女「嚴重貨不對辦」　警員放蛇拘3女

嫖妓嫖到氣炸報警？泰國1名嫖客報警，指他在曼谷某度假村經社交平台預約性服務時，性工作者提供聲稱「真人照片」為身材火辣的美女，結果對方上門時，嫖客直斥「照片與本人嚴重不符」，他因此出現「心靈創傷」。



警方放蛇調查逮捕3名女子，發現全是外籍女子，她們直認盜用他人照片，但強調照片女性和本人身材相近，即使上門後嫖客感不滿，提供折扣後對方多數會妥協。3女涉嫌公開宣傳或誘導賣淫罪，倘罪成最高可判監2年。



泰國有嫖客報警，指性工作者真人與照片「嚴重不符」，警方拘捕3名外籍女子。（泰國警方圖片）

嫖客不滿「貨不對辦」報警

泰媒報道，曼谷警方指涉事女子在社交平台Ｘ公開宣傳賣淫服務，結果有顧客報警，指上門提供性服務的女子真人「與照片嚴重不符」，他受到「心靈創傷」，要求警方調查。

泰國警方放蛇調查犯案手法，疑犯承認盜用照片，但認上門後多數客人會妥協。（泰國警方圖片）

疑犯稱上門提供折扣即可

8月8日深夜，警方放蛇分別拘捕3名涉嫌在網上非法賣淫的女子，揭發3人全來自老撾，來到泰國跨國賣淫。警方調查中先鎖定其中1名在X上賣淫的女子，對方提供性感照片及服務資料和LINE作聯繫。警方放蛇扮嫖客，嫌犯直認使用其他美女照片，卻稱照片上的女性和她本人體型相近，誘導客人光顧。當上門後客人發現容貌不符時，她們會提供折扣，多數客人會妥協。

3外籍女恐面臨2年監禁

警方行動中拘捕3名年齡介乎27至31歲的女子，全為外籍人士，檢獲6部手機、60個避孕套及潤滑劑，正循《1996年防止及取締賣淫法》第7條「公開宣傳或誘導賣淫」罪調查，3女若罪成可處以6個月至2年監禁或罰款1萬至4萬泰銖（約2,400至1萬港元），或兩者並施。