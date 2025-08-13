內地人4年長期不在港仍取得香港身份證！小紅書製攻略教8招：不難

內地人4年長期不在香港，仍可成功申請轉香港永久居民（永居）拿到香港身份證？內地社交平台小紅書近日熱傳相關個案，而且製作長期不在香港下申請香港永居攻略，列出8大證明方法，直指「別被『7年居住時長』嚇退，只要材料到位，永居真的沒那麼難！」。



帖文引來網民熱議，質疑是否真的符合規定，「咁都得嘅，仲要出攻略！」、「玩壞個制度」，又稱已向入境處舉報，要求當局跟進。



4年長期不在香港，仍可成功申請轉香港永久居民？（資料圖片）

內地人「4年長期不在香港」仍取得香港永居身份

「香港轉永居成功！重心根本不是在港時間。」有內地女於7月14日在小紅書發相發文，指其朋友雖然4年長期不在香港，但當天仍成功拿到香港永居身份，而她從中發現原來申請香港永居關鍵並非留在香港時間，「一路走來，我發現了一個要點：轉永居關鍵點並不是你在香港待了多久，而是你是否以香港為生活重心！」。

樓主上載照片，證明其朋友雖然4年長期不在香港，但仍成功拿到香港永居身份。（小紅書）

小紅書製申請香港永居攻略 列出8招證明

樓主之後列出8個向香港政府證明即使長期不在香港，但「以香港為生活重心」方法，聲言其中4個屬於「強聯繫證明」，另外4個則是「弱聯繫證明」。

申請香港永居強聯繫證明：

1）連續7年居留在香港的簽證，不能有違法記錄（每年不能有超過183天不在港，建議每隔3個月去1次香港）。出現超過180天離港情況，會給1次解釋機會，如果理由充分（如工作、學習、家庭原因等），甚至附加上證明，也多會給轉永居

2）7年間被香港公司僱傭過／在港開公司並正式投入運營

3）在香港有持續薪資流水、MPF紀錄、薪俸稅憑證等

4）孩子在香港上學／直系親屬在香港居住



申請香港永居弱聯繫證明：

1）在港住址證明，包括房屋租賃合同／購房合同、水電繳費單據等

2）在港購物、購車、本人實名註冊並真實使用的電話卡和賬單

3）7年內香港銀行賬戶有流水紀錄，建議每隔半年列印1份月結單存證

4）孩子來香港參加夏令營、培訓班，受養人節假日赴港探親等



內地女：永居真的沒那麼難

樓主最後強調，「別被『7年居住時長』 嚇退，只要材料到位，永居真的沒那麼難！即使長期離港，也照樣很大機會成功」。她補充，如果配偶或小孩也要轉香港永居，建議同時申請，聲言「通過率會更高」。

樓主強調，「別被『7年居住時長』 嚇退，只要材料到位，永居真的沒那麼難」。（小紅書）

網民質疑是否合規：已向入境處舉報

帖文引來內地及香港網民爭議，有內地網民指出「7年難度還是不小的」。亦有香港網民質疑是否真的符合規定，「咁都得嘅，仲要出攻略！」、「玩壞個制度」、「不知所謂！」、「只想要福利」，又稱已向入境處舉報，要求跟進，「以為遮住咗啲文字就搵唔到佢啦，如果按照個時間同埋地點嘅話，可以check埋個Camera紀錄」。

根據《入境條例》，申請香港永久居民身份，需要符合「通常居住」於香港條件。（資料圖片）

《入境條例》：「通常居住」視乎3點 不論時間長短

根據入境處網頁列明的《入境條例》，申請香港永久居民身份，需要符合「通常居住」於香港條件。但「通常居住」並沒有清晰時間限制，任何人如果是合法、自願和以定居為目的而在香港居住（例如讀書、工作或居留等），「不論時間長短，他／她會被視為通常居住在香港」；如果只是暫時不在香港，仍會被視為是通常居住在香港。