養兒防老？93歲老伯哭訴被「當球踢」無人養　怒告8子女判決惹議

想養兒防老結果要鬧上法院。河南1名93歲老伯早前向檢察機關求助，要求起訴8名子女，哭訴他們全都拒絕贍養，「我這把老骨頭卻被當成皮球踢來踢去」。當局調查發現，老伯起居飲食全都要護理照顧，此前親友及當地村委會均曾勸告子女履行贍養責任，但8名子女全部堅拒。最終法院安排調解，雙方達成和解，老伯的子女承諾負擔贍養責任。



93歲李姓長者不滿8名子女拒絕贍養，最終提出民事起訴。（《老大人》劇照）

九旬翁哭訴被子女「當皮球踢」

內媒報道，最高人民檢察院《檢察日報》日前公布1宗子女拒絕贍養老父案件。今年3月，93歲的李老漢向河南省濮陽市台前縣綜治中心求助，指8名子女均拒絕照顧他，哭訴「都說養兒防老，我這把老骨頭卻被當成皮球踢來踢去」，想起訴子女們未負起贍養責任。

檢察官發現，親友們曾多次勸告8名子女拒絕照顧李老漢，但他們態度冷漠。（《老大人》劇照）

親友多次勸告 8子女態度冷漠

李老漢已喪失勞動能力而且體弱多病，日常生活起居飲食全都要護理照顧，檢察官調查發現他的8名子女全已成家立室，但不願照顧父親。當地村委會及親屬多次勸告子女，但他們態度冷漠，李老漢最終在鄰居幫助下去尋求法律途徑解決，但因經濟困難希望檢察機構出手，民事起訴8名子女。

終達成和解 子女願照顧

今年5月29日，法院組織調解，邀請法官、檢察官、村委會幹部及李老漢的子女和親屬參與，主要向其子女「釋法說理」，最終達成和解協議，子女承諾履行贍養義務。8月13日，負責的檢察官回訪李老漢，確認其已獲子女照顧，李老漢高興表示「現在幾個孩子再不說不管我的話了」。

內地律師指，失去勞動力或生活困難的父母有權要求子女支付贍養費。（《老大人》劇照）

拒絕贍養父母或犯「遺棄罪」

內地律師付建指，據《民法典》第26條，成年子女對父母負有贍養、扶助和保護的義務。案件中李老漢喪失勞動能力，無生活來源且體弱多病，其子女有能力卻不願照顧，違反法律規定。若子女長期拒絕贍養，導致老人生活無保障，甚至流離失所或疾病無法救治，可能構成《刑法》中的「遺棄罪」。失去勞動力或生活困難的父母有權要求子女支付贍養費，如調解無效，父母可向法院提起訴訟。

李老漢最後和子女達成和解，8名子女承諾願意照顧。（《如珠如寶》劇照）

網民好奇8子女為何堅拒養父

事件在內地網絡引起討論，部份人揶揄老人「多子又多福呀，養兒防老哦」、「多生孩子的後果嗎」，也有人好奇為何子女們當初堅拒照顧老父，「想知道不願意的理由是什麼」、「雖然不想妄加揣測，但他以前要是好好對孩子好好教育孩子，我不信沒一個子女願意贍養他」。